El Gobierno nacional dispuso cambios en los recorridos de varias líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las modificaciones alcanzan a las líneas 32, 75, 128 y 158 y forman parte de una reorganización del sistema para mejorar la eficiencia del servicio, reducir superposiciones y reforzar los tramos con mayor demanda de pasajeros. La medida fue impulsada por la Secretaría de Transporte y afecta servicios operados por la empresa El Puente S.A.T. Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es optimizar la red de colectivos y facilitar la combinación con otros medios de transporte, como el subte y el tren, para garantizar un servicio más equilibrado para los usuarios del área metropolitana. Uno de los cambios principales es la fusión de las líneas 32 y 75, que pasarán a operar como una única línea 32. El nuevo esquema tendrá tres recorridos entre Plaza Miserere, en la Ciudad de Buenos Aires, y Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. Con la reorganización se introducen varios cambios operativos para mejorar la regularidad del servicio y reforzar el tramo con mayor cantidad de pasajeros: Con este esquema, la nueva línea 32 operará con tres recorridos: La línea 128 también sumará un nuevo recorrido fraccionado para reforzar el tramo con mayor demanda en horas pico, especialmente en el corredor que conecta el sur de la Ciudad con el norte porteño. Los servicios quedarán organizados de la siguiente manera: Ambos recorridos operarán en conjunto en los horarios de mayor demanda, con una frecuencia combinada de aproximadamente 3 minutos, lo que permitirá aumentar la capacidad del servicio en ese tramo. Por su parte, la línea 158 extenderá su recorrido actual desde Nueva Pompeya hasta Parque Patricios para llegar a la estación Hospitales de la línea H de subte. La modificación busca mejorar la conexión entre distintos medios de transporte dentro del AMBA. El servicio quedará configurado de la siguiente manera: Desde el Gobierno señalaron que estas modificaciones buscan fortalecer los puntos de trasbordo entre colectivos, subte y tren, mejorar la cobertura del sistema y ordenar la red de transporte público en el área metropolitana. Podés consultar los recorridos autorizados en los siguientes mapas interactivos: Línea 32 Línea 128 Línea 158