Falta apenas un mes para que finalice el año, y estudiantes, familias y docentes ya comienzan a preguntarse cuánto falta para el inicio de las vacaciones de verano.

La época más esperada ya tiene fecha confirmada en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Calendario Escolar 2025 publicado por la Secretaría del Consejo Federal de Educación.

¿Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires?

El documento oficial también incluye las fechas de inicio del ciclo lectivo y del receso invernal. Sin embargo, con diciembre cada vez más cerca, la atención está puesta en el comienzo del descanso más largo del año.

En la provincia de Buenos Aires, las clases finalizan el 22 de diciembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial. El ciclo comenzó el 5 de marzo y tuvo su receso invernal entre el 21 de julio y el 1 de agosto.

Vacaciones de verano: ¿cuándo terminan las clases en cada provincia?

Las fechas de finalización de clases varían según cada jurisdicción. A continuación, el detalle por provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

Jujuy: 12 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre

Tucumán: 19 de diciembre

Fuente: freepik

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Antes del cierre del ciclo lectivo, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días por el Día de la Soberanía Nacional, que se extenderá del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Además, en diciembre se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, el lunes 8 de diciembre, lo que también generará un nuevo fin de semana largo.