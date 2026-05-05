El próximo 7 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó una reunión nacional con los secretarios de educación de todo el país para analizar una posible modificación al calendario escolar del ciclo 2025-2026. El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, confirmó el tema durante la conferencia matutina del 30 de abril, aunque aclaró que todavía no hay ninguna resolución definitiva. Dos factores impulsan el debate: Ambas circunstancias llevaron a varias entidades a presentar solicitudes de flexibilidad ante la autoridad federal, que ahora deberá evaluar si aplica ajustes nacionales o permite modificaciones por estado. La reunión nacional será determinante. De ella puede surgir una modificación uniforme para todo el país o bien la autorización para que ciertos estados apliquen sus propios ajustes según sus condiciones climáticas y logísticas particulares. La SEP ha reiterado que cualquier cambio deberá priorizar el bienestar de los alumnos sin comprometer los objetivos académicos del ciclo. Por ahora, la dependencia mantiene una postura prudente de no confirmar ningún cambios, pero sí un reconocimiento explícito de que las circunstancias exigen una evaluación urgente. La decisión final deberá contemplar el bienestar estudiantil, las necesidades docentes, la continuidad de los planes de estudio y las particularidades de cada región. El 7 de mayo será una fecha clave para la educación en México. Ese día se sabrá si el calendario escolar 2025-2026 se mantiene intacto o si el calor y el Mundial obligan a reescribir su cierre. Dos estados tomaron la delantera con propuestas concretas. Jalisco planteó trasladar la etapa final del ciclo a clases en línea, una medida que permitiría concluir los contenidos académicos sin exponer a estudiantes y docentes a las temperaturas extremas de junio. Nuevo León, en cambio, propuso adelantar directamente el fin de las clases presenciales antes de la fecha oficial del calendario. Ambas iniciativas serán analizadas en la reunión del 7 de mayo. La SEP evaluará su viabilidad y decidirá si pueden aplicarse de forma local o si sirven como base para una estrategia más amplia. Docentes de distintos estados también han manifestado su preocupación, advirtiendo que muchas aulas no cuentan con infraestructura adecuada para enfrentar el calor extremo.