El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas este lunes 18 de mayo, en el marco del feriado nacional por el Día de la Ascensión. La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano. La jornada no lectiva aplica para los colegios privados que operan bajo el calendario B -cuyo ciclo inicia entre agosto y septiembre y finaliza entre junio y julio del año siguiente- y responde a la normativa que regula los días festivos nacionales, los cuales deben ser respetados por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias. El lunes 18 de mayo fue declarado feriado nacional por la celebración del Día de la Ascensión. Su conmemoración litúrgica ocurre 40 días después del Domingo de Resurrección y generalmente el festivo se mueve al lunes más cercano. En 2026 se disfrutará el lunes 18 de mayo. En Colombia rige la llamada Ley Emiliani, una normativa que permite trasladar varios feriados al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales del calendario B en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional. Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley. Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 19 de mayo o en la fecha que cada secretaría de educación haya establecido como inicio formal del año escolar. El lunes 18 no será recuperado como día lectivo, ya que el calendario contempla este tipo de suspensiones por festivos nacionales. Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.