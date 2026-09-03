Confirmado. Colombia, Chile y Perú estarían en condiciones de prohibir la salida e ingreso del país a mexicanos que aplazaron este trámite con su pasaporte

Para los ciudadanos mexicanos que planean unas vacaciones o un viaje de negocios hacia Sudamérica, contar con la documentación adecuada es el primer paso indispensable. Las autoridades migratorias de destinos populares como Colombia, Perú y Chile mantienen estrictos controles sobre los viajeros internacionales que buscan desplazarse.

No contar con la documentación en regla o intentar viajar con un pasaporte vencido puede derivar en diversos inconvenientes, desde el rechazo inmediato en los mostradores del aeropuerto en México hasta la inadmisión e imposibilidad de ingresar al país de destino.

Representación creada con IA





Los requisitos clave para los turistas mexicanos en Colombia, Chile y Perú

Tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) en los aeropuertos de México como las aerolíneas internacionales revisan la validez y autenticidad del pasaporte antes de autorizar el abordaje.

A diferencia de los ciudadanos sudamericanos que pueden transitar entre sus fronteras utilizando documentos de identidad locales (como la cédula o el DNI) debido a acuerdos del Mercosur o la Comunidad Andina, los viajeros con nacionalidad mexicana requieren obligatoriamente un pasaporte oficial y vigente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para salir de México e ingresar a cualquier país de la región.

Requisitos y vigencia según el destino sudamericano

Aunque México mantiene tratados internacionales y de integración comercial con estas naciones (como la Alianza del Pacífico con Colombia y Perú), los reglamentos sobre la vigencia del pasaporte se aplican sin excepción:

Colombia: entrada e identidades

Para ingresar a Colombia, la autoridad migratoria (Migración Colombia) exige que los ciudadanos mexicanos presenten un pasaporte válido y vigente durante toda la estancia prevista:

Control en el aeropuerto : las aerolíneas que operan rutas entre México y Colombia (como Avianca, Copa o Volaris) niegan el embarque si el pasaporte mexicano se encuentra caducado o en mal estado.

Formulario Check-Mig: las autoridades colombianas requieren llenar el registro migratorio previo en línea (Check-Mig). No contar con un pasaporte con la vigencia adecuada impedirá completar este registro obligatorio.

Perú: regulaciones para la Alianza del Pacífico

Perú exige a todos los viajeros de nacionalidad mexicana presentar un pasaporte vigente para cruzar el control migratorio.

Vigencia mínima : aunque no se requiere visa para fines turísticos, la normativa peruana exige un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses al momento del ingreso en algunos tipos de internación o, como mínimo, válido durante toda la estadía.

Fronteras y embarque: si el documento está vencido, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú o la aerolínea desde México rechazarán el abordaje sin excepciones. La Credencial para Votante (INE) no es un documento válido para viajar al extranjero.

Chile: Controles de la PDI

Chile aplica una vigilancia rigurosa a través de la Policía de Investigaciones (PDI) en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago y en pasos fronterizos.

Requisitos para mexicanos : al no ser ciudadanos de países miembros o asociados del Mercosur, los mexicanos son considerados visitantes internacionales extracontinentales o sin acuerdos de libre tránsito por cédula nacional. Por ello, el pasaporte mexicano debe estar vigente durante todo el periodo que dure la visita.

Inspecciones estrictas: la PDI e inspectores en el aeropuerto de origen revisan no solo la fecha de expiración, sino también la integridad física de la libreta (que no tenga desprendimientos, tachaduras o daños por agua).

¿Qué documentos revisan la SRE, el INM y las aerolíneas en México?

Antes de otorgar la autorización de salida en un vuelo internacional desde cualquier aeropuerto mexicano (como el AICM, AIFA, Cancún o Guadalajara), las autoridades e inspectores verifican minuciosamente los siguientes puntos:

Pasaporte mexicano vigente: Debe ser el documento original expedido por la SRE, en óptimo estado físico y con hojas libres para sellos. Coincidencia de datos: La información registrada en el pase de abordar de la aerolínea debe coincidir exactamente con el nombre y número de pasaporte. Comprobación de salida: Se suele solicitar el boleto de avión de regreso a México o de continuidad hacia un tercer país dentro del plazo legal permitido como turista (usualmente 90 días). Prueba de solvencia y hospedaje: Presentación de reservas de hotel, carta de invitación o medios económicos para financiar la estancia en el destino.

Si tu pasaporte mexicano está próximo a vencer, la recomendación de la SRE es tramitar la renovación con suficiente anticipación, agendando una cita en sus delegaciones o en las oficinas consulares si te encuentras fuera del país. Intentar viajar con la libreta caducada resultará en la pérdida del vuelo o el reembarque inmediato a México.