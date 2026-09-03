Oficial | Chile y Brasil prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que no cumplan con estos requisitos en el DNI

Las autoridades de frontera y las aerolíneas extremaron la fiscalización sobre los documentos de viaje, rechazando de forma categórica las credenciales deterioradas o los formatos no físicos .

Las autoridades de control migratorio de Brasil y Chile, en conjunto con las empresas de transporte internacional, endurecieron las exigencias de fiscalización sobre la documentación requerida para el tránsito internacional.

En el marco de esta política de fronteras, la presentación de credenciales dañadas, vencidas o en formatos no autorizados es motivo directo para rechazar el cruce en los pasos terrestres o denegar el abordaje en los aeropuertos.

Las normativas vigentes buscan garantizar la correcta identificación biométrica de cada pasajero y evitar sanciones económicas a las compañías de transporte por el traslado de personas que no cumplen con los parámetros de admisión exigidos.

Causas frecuentes por las que rechazan el ingreso en frontera

Las fuerzas de seguridad y los organismos de migración aplican criterios rígidos al revisar la documentación física en los puestos limítrofes, identificando irregularidades puntuales que impiden completar el trámite de entrada:

Intentar cruzar con el DNI digital en el celular: La aplicación Mi Argentina o las capturas de pantalla del documento digital no son aceptadas por las autoridades fronterizas para salir del país ni para ingresar a territorio chileno o brasileño. Es obligatorio presentar el documento físico en formato tarjeta.

Deterioro físico o lámina levantada: Los plásticos que presenten quebraduras, la lámina protectora transparente despegada, raspaduras sobre el código de barras o fotografías desactualizadas que dificulten el reconocimiento biométrico son automáticamente rechazados.

Presentar un formato no válido: No se permite el acceso a quienes viajen con las versiones antiguas en libreta (verde, celeste o bordó), ni a quienes pretendan ingresar presentando la constancia de documento en trámite.

Las exigencias de cada país

En los puestos limítrofes con Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) exige que tanto el DNI tarjeta como el pasaporte se encuentren en perfecto estado de conservación y con vigencia plena.

Las inspecciones son minuciosas tanto en los pasos cordilleranos terrestres como en las terminales aéreas, donde cualquier alteración en el soporte de plástico invalida la credencial.

Por su parte, Brasil mantiene la obligatoriedad de la tarjeta física vigente para todos los ciudadanos del Mercosur.

Oficial | Chile y Brasil prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que no cumplan con estos requisitos en el DNI

En caso de que el documento argentino presente desgaste, roturas o no permita validar la identidad de forma clara, las autoridades exigen de manera preventiva la presentación de un pasaporte internacional habilitado .

Excepciones para el uso de pasaporte y requisitos regionales

Es importante remarcar la distinción según el origen del viajero dentro del esquema normativo sudamericano:

Para los ciudadanos nativos o residentes de los países miembros y asociados del Mercosur, el ingreso está habilitado mediante la sola presentación del DNI tarjeta físico en buen estado, sin que resulte obligatorio portar pasaporte.

En el caso de turistas procedentes de naciones extraregionales, la normativa exige indefectiblemente el pasaporte físico, el cual debe contar con un margen de vigencia mínima (habitualmente de 6 meses al momento del ingreso) y hojas disponibles para el sellado migratorio.

Filtro en aeropuertos y recomendaciones preventivas

Las compañías aéreas operan como la primera barrera de control en los mostradores de check-in.

Dado que las regulaciones de Brasil y Chile responsabilizan legalmente a las empresas por trasladar pasajeros en situación irregular, las aerolíneas rechazan el abordaje a cualquier persona que no presente su DNI tarjeta en óptimas condiciones.

Para evitar contratiempos al momento de viajar, se recomienda revisar la vigencia de la tarjeta antes de salir y tramitar un ejemplar nuevo si la lámina presenta algún desprendimiento.

Asimismo, resulta indispensable llevar impresas las reservas de alojamiento o pasajes de regreso para presentarlas ante requerimientos de las autoridades fronterizas.