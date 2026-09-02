El misterio que esconden las Islas Malvinas: la gigantesca estructura oculta que podría cambiar la historia del territorio

Una de las investigaciones más llamativas vinculadas al Atlántico Sur apunta a la existencia de una enorme estructura oculta bajo el lecho marino cerca de las Islas Malvinas.

Encabezada por el geólogo argentino Maximiliano Rocca, la hipótesis sostiene que una anomalía detectada en la región podría corresponder a un gigantesco cráter de impacto de 250 kilómetros de diámetro, producido por la caída de un cuerpo extraterrestre hace unos 252 millones de años .

El origen del estudio se remonta al año 2002, cuando Rocca comenzó a profundizar en los análisis geofísicos iniciados por el científico estadounidense Michael Rampino.

La pieza clave para avanzar en la teoría fue el hallazgo de un mapa de anomalías gravimétricas de 1997, confeccionado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que reveló la presencia de una llamativa formación circular en el noroeste del archipiélago.

La Gran Mortandad y las señales geofísicas bajo el océano

La escala de la estructura es comparable con las mayores marcas de impacto conocidas en el planeta, como el célebre cráter de Chicxulub en México.

Sin embargo, el fenómeno en las Malvinas correspondería a un evento mucho más antiguo , coincidente con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, conocida como la “Gran Mortandad”, en la que desapareció cerca del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.

Descubrimiento histórico en las Islas Malvinas: la gigantesca estructura oculta que podría cambiar lo que sabemos del territorio

Para sostener la hipótesis del asteroide, los científicos se apoyan principalmente en dos indicadores geofísicos detectados en los relevamientos de la zona:

Anillo gravimétrico y centro magnético : un patrón circular de valores gravimétricos positivos de 250 kilómetros que rodea un centro con señal magnética negativa, compatible con las deformaciones provocadas por impactos de altísima energía.

La “Rosa de las Malvinas”: una prominente anomalía magnética positiva cuya configuración visual en los mapas emula una rosa de los vientos, reflejando las alteraciones físicas que sufrieron las rocas en el subsuelo.

Por qué aún no se confirmó el origen del cráter

A pesar de la contundencia de las lecturas geofísicas, la investigación enfrenta un límite fundamental: la falta de muestras físicas obtenidas directamente mediante perforaciones profundas en el lecho marino.

La escasez de financiamiento ha impedido hasta el momento extraer rocas que permitan verificar la presencia de minerales sometidos a presiones extremas o deformaciones microscópicas características.

Mientras el interés internacional se mantiene atento a posibles campañas científicas que utilicen tecnología submarina de última generación, el “Cráter de Impacto Malvinas” permanece como un fascinante interrogante abierto.