La Unión Europea (UE) veta desde este jueves la entrada en su territorio de carne o productos de origen animal procedentes de Brasil por la falta de garantías por parte de ese país del cumplimiento de las normas europeas sobre el uso de antibióticos en el ganado.

Como consecuencia, Brasil dejará de estar autorizado para exportar a la UE animales destinados a la producción de alimentos y productos de origen animal para consumo humano, en particular la carne de vacuno (bovino), las aves de corral, la carne equina, los productos de acuicultura, la miel y las tripas .

No obstante, en el caso de la carne de ave y de la miel, un equipo europeo comenzó a finales de agosto una auditoría, que concluirá el próximo 4 de septiembre, para verificar si los productores brasileños cumplen con las normas europeas sobre el uso de antibióticos.

El resto de productos no va a ser analizado porque, o bien Brasil no puede aportar las garantías requeridas sobre todo el ciclo de vida en el momento de la auditoría (por ejemplo, carne de vacuno y huevos), o bien las exportaciones a la Unión no están autorizadas de facto (como ocurre en el caso de los productos de la acuicultura).

La legislación de la UE establece en particular que no está permitido el uso de antibióticos para fomentar el crecimiento o aumentar el rendimiento en el ganado, y que tampoco deben utilizarse para tratar animales los antimicrobianos reservados para infecciones humanas.

Fuentes de la Comisión Europea precisaron que, si el resultado de esas inspecciones a los productores de carne de ave y de miel fuera positivo, Bruselas podría proponer volver a autorizar a Brasil para exportar carne de aves de corral y/o miel a la UE.

Sin embargo, eso no ocurriría de inmediato porque antes habría que analizar la información recopilada y redactar conclusiones, lo que exigirá tiempo, explicó esta semana la portavoz comunitaria Eva Hrncirova.

En ese contexto, dijo que Bruselas “sigue colaborando” estrechamente con las autoridades brasileñas y que, aunque ya se han recibido garantías documentadas para productos como la carne de ave y la miel, la Comisión exige garantías “que cubran todo el ciclo vital de los animales”.

Añadió que en el caso de la carne de vacuno, “la situación es distinta por ahora”, pero admitió que “esto no termina aquí” y que la UE confía en que Brasil trabaje para resolverlo y se puedan reanudar las importaciones lo antes posible.

Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras tanto, cuentan con acceso habilitado al mercado europeo, y podrían beneficiarse de este revés a Brasil ganando espacio para sus exportaciones.