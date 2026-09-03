Es oficial | El Gobierno aumentó las pensiones desde septiembre: quiénes cobrarán más de $250.000 todos los meses

Ya es oficial | El Gobierno visitará casa por casa con administrativos y abogados para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios

Desde septiembre comenzó a regir en Chile una nueva etapa del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que eleva el monto máximo que pueden recibir cientos de miles de adultos mayores.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las personas beneficiarias de la PGU que tengan entre 75 y 81 años pasan a recibir el incremento de manera automática, con un monto máximo que alcanza los $250.275 mensuales. La medida beneficia a más de 500.000 personas en todo el país.

Pensiones en Chile: quiénes cobrarán hasta $250.275 desde septiembre

El incremento forma parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones. Hasta agosto de 2026, las personas de entre 75 y 81 años podían acceder a una PGU máxima de $231.732. Desde septiembre, el límite para este grupo subió a $250.275.

De esta manera, el nuevo esquema establece actualmente:

Personas de 75 años o más: monto máximo de la PGU de $250.275.

Personas de 65 a 74 años: monto máximo de $231.732.

Las personas de 82 años o más ya habían sido incorporadas a la primera etapa del incremento. Con la incorporación del nuevo grupo, el Gobierno estima que hacia finales de 2026 habrá cerca de un millón de beneficiarios considerando ambas etapas.

¿Hay que hacer un trámite para recibir el aumento de la PGU?

Para quienes ya reciben la PGU y tienen entre 75 y 81 años, el incremento se aplica de manera automática. Por lo tanto, no es necesario presentar una nueva solicitud ni realizar un trámite adicional.

Los beneficiarios podrán comprobar el nuevo monto directamente en su liquidación de pago correspondiente a septiembre.

Además, esta etapa amplía el acceso para determinadas personas de este rango etario que reciben pensiones de leyes de reparación, de gracia y exonerados de Dipreca y Capredena, quienes podrán solicitar la PGU bajo las nuevas condiciones.

Cuáles son los requisitos para acceder a la PGU

Entre los principales requisitos informados por las autoridades para tener derecho a la Pensión Garantizada Universal se encuentran tener al menos 65 años, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, contar con una pensión base inferior al límite establecido y acreditar los períodos de residencia exigidos en Chile.

El aumento continuará aplicándose de forma gradual. La siguiente etapa está prevista para septiembre de 2027, cuando el nuevo monto alcanzará también a las personas beneficiarias de 65 años o más.