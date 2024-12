Tensión diplomática: Boric le contestó a Milei por los comentarios de Caputo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, aprovechó un acto en la Región de Ñuble para responder a los recientes comentarios del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y al respaldo público que le dio el presidente Javier Milei.

Boric destacó los lazos históricos entre ambos países y criticó la actitud del mandatario argentino.

"Como Presidente de Chile, Argentina para mí y para todos nuestros compatriotas es un país hermano. Que la cordillera que nos funda, que los cinco mil kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos. Y que hay que tener un poquito más de humildad porque nosotros los presidentes pasamos pero las instituciones y los pueblos quedan", expresó Boric. Sin hacer referencia directa a Caputo ni a Milei, remarcó que prefería evitar "adjetivos e insultos" y optó por "hablar en positivo".

El cruce entre ambos gobiernos comenzó cuando Caputo calificó a Boric como un "comunista que los está por hundir" durante una entrevista radial. Estas declaraciones generaron una reacción inmediata desde el Palacio de la Moneda, que emitió una nota de protesta dirigida al embajador argentino en Santiago, Jorge Faurie. La cancillería chilena consideró que las palabras del ministro de Economía argentino eran "inexactas e inapropiadas".

El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, también se pronunció al respecto. Señaló que "las palabras de Luis Caputo son inapropiadas absolutamente, no son aceptables para Chile e incurren en afirmaciones falsas". En respuesta a las críticas sobre la lucha contra la pobreza en Chile, destacó que "el esfuerzo que hizo Chile para reducir la pobreza es algo que se mantiene hasta el día de hoy".

Por su parte, Caputo reafirmó su posición al repostear una publicación del politólogo Agustín Laje, cercano al oficialismo argentino, quien argumentó que Boric representa una ideología socialista a pesar de los límites impuestos por el sistema político chileno. En ese contexto, Caputo señaló que "el propio presidente de Chile se autodefinió a la izquierda del PC" y agregó: "Si alguien me tildara de libertario, yo me sentiría halagado, no agraviado, porque son las ideas en las que creo".

El respaldo de Javier Milei a las declaraciones de su ministro de Economía intensificó aún más las tensiones diplomáticas. El presidente argentino había compartido en redes sociales la entrevista de Caputo, reforzando su crítica hacia la gestión de Boric y el modelo económico chileno.