Jeannette Jara y José Antonio Kast definen este domingo en balotaje las elecciones presidenciales en Chile. A las 18 en punto cerraron las urnas y se esperan los primeros resultados.

La candidata oficialista ganó la primera vuelta por casi tres puntos de diferencia, pero los sondeos previos favorecen al referente de la derecha . Los primeros resultados se conocerán cerca de las 20.

La vocera del candidato republicano, Mara Sedini, se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados del balotaje que se levaron adelante este domingo en Chile. “Esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país”, sostuvo.

Según el portal Bio Bio Chile, Sedini confirmó que, en caso de ser electo, Kast irá a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric.