Al menos 16 personas murieron como producto de los incendios forestales que azotan la zona centro-sur de Chile, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

“En consecuencia, además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va del transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, indicó el funcionario en una rueda de prensa.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por su parte, afirmó que “ estas cifras podrían aumentar en el transcurso del día, porque solo es posible constatar la situación de daño , (…) en términos de vidas humanas, una vez que no existe peligro para que los equipos que se dedican a estas tareas”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el domingo estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en la zona centro-sur del país, por los incendios que han consumido unas 10.000 hectáreas (Fuente: NA)

Estado de catástrofe: Boric puso en alerta al pueblo chileno

El presidente chileno, Gabriel Boric, declaró este domingo estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en la zona centro-sur del país, por los incendios que han dejado unas 10.000 hectáreas consumidas.

“Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, aseveró el mandatario en su cuenta de X.}

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

Según el último informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el país registra 24 incendios forestales activos, el más grande en la comuna de Concepción, en la región del Biobío, con una superficie preliminar consumida de 2.136 hectáreas. En las regiones afectadas, las autoridades han evacuado a unas 50.000 personas.