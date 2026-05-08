La Social Security Administration (SSA) es la encargada de gestionar los beneficios de asistencia y seguro social, por lo que tiene bajo su manto al sistema previsional de Estados Unidos. En este país, para poder jubilarse hay una regla clave que si no se cumple puede retrasar tus planes más de un año. Se trata de la exigencia conocida como “Carencia Específica” contemplada en el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social. Para poder jubilarte en Estados Unidos, la SSA requiere lo siguiente: Las normas que rigen los requisitos de la jubilación estadounidense están en la Ley General de la Seguridad Social, en la que también se puede encontrar una condición clave y a menudo pasada por alto por varios solicitantes. Según el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social, en la exigencia conocida como “specific qualifying period" se establece que se necesita acumular al menos dos años cotizados en los últimos 15 meses previos a jubilarte. Esto quiere decir que no importa si trabajaste y aportaste durante 15 o más años, si no cumplís esta regla pueden rechazar tu solicitud hasta que cumplan todas las normas. Aunque existen ciertas excepciones, es recomendable revisar tu historial laboral y planificar tu tiempo activo de trabajo para no llevarte sorpresas cuando llegue el momento del tan esperado retiro.