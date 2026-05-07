El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene actualizado en su lista de beneficios para los miembros del sector poblacional de edad más avanzada un importante descuento en materia de transporte público. Los jubilados del territorio azteca que reúnan las condiciones establecidas y hayan tramitado la credencial de la entidad, tendrán la posibilidad de disfrutar de una promoción exclusiva, como viajar a mitad de precio. El 50% de descuento en transporte público constituye una de las grandes ventajas comerciales para los ancianos de la República Mexicana. Quienes busquen acceder a este beneficio tendrán que prestar especial atención a los requisitos. El trámite de la credencial del INAPAM se lleva a cabo al momento de inscribirse y formar parte de la institución. Para ser uno de los beneficiarios del INAPAM es necesario que se acerquen al módulo más cercano al domicilio o en las oficinas de la Secretaría del Bienestar para iniciar la gestión. El proceso requiere -fundamentalmente- que los aspirantes reúnan determinados documentos, como el acta de nacimiento, así como también que cumplan con ciertos requisitos, entre los que se incluyen: Ser mayor de 60 años.Un comprobante de domicilio.Presentar identificación oficial válida que certifique la edad.Clave Única de Registro de Población (CURP). Los jubilados que tengan la credencial del INAPAM cuentan en su poder con la llave de acceso a un gran número de descuentos y promociones en distintos servicios y compras. Al mismo tiempo, la tarjeta les permite realizar un gran número de deducciones que a futuro contribuirá a mejorar su calidad de vida. En lo que respecta a los beneficios económicos, los jubilados del país podrán tener rebajas de hasta el 50% en el pago del impuesto predial en distintos estados, así como otras promociones: Acceso gratuito o con tarifa preferencial a espectáculos y actividades recreativas.Administración gratuita o con descuento a museos, zonas arqueológicas, parques nacionales y eventos culturales.Descuentos en establecimientos comerciales, tiendas de abarrotes, restaurantes, hoteles y agencias de viajes.Descuentos en productos y servicios de salud, medicamentos, ópticas y estudios clínicos. Los adultos mayores con credencial INAPAM tendrán la posibilidad de acceder en enero a un descuento del 50% en transporte público siempre y cuando puedan tramitar "Mi Pasaje Amarillo“. Se trata de una iniciativa del Sistema de Asistencia Social Jalisco (SSAS) que les habilita pagar solo la mitad de las tarifas a la hora de utilizar este servicio. Este proceso puede llevarse a cabo en municipios como: GuadalajaraZapopanTlaquepaqueTonaláTepatitlán de MorelosAutlán de NavarroCiudad GuzmánVallarta. Para gestionar la tarjeta Mi Pasaje Amarillo, los adultos mayores deberán agendar una cita a través del siguiente enlace, y seleccionar el módulo y horario en el que desean presentarse. Una vez elegido el lugar, se deberá acudir a las oficina con distintos documentos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante a domicilio no mayor a dos meses y credencial del INAPAM 2026.