LaANSESdifundió elcalendario de pagos completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE, SUAF y PNCen febrero 2026.
En febrero, el organismo precisó que los beneficiarios cobrarán sus haberes con unincremento del 2,85%como consecuencia delúltimo dato de inflaciónque difundió el INDEC correspondiente a diciembre 2025.
Montos ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026
Con el aumento confirmado, la jubilación mínima se elevó a $ 359.254,35, pero con el bono de $70.000 el total a cobrar será de $ 429.254,35.
En tanto, la jubilación máxima alcanzó los $ 2.417.441,63.
Jubilados: fecha de cobro de febrero confirmada
Durante febrero habrá dos días durante los que no se realizarán pagos. Se trata del lunes 16 y martes 17 de febrero cuando son los feriados de Carnaval.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0
- Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1
- Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2
- Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3
- Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4
- Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5
- Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 24 de febrero: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 26 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 27 de febrero: DNI terminados en 8 y 9
Requisitos para cobrar el bono de $ 70.000
El bono previsional está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima, que en febrero asciende a $ 359.254,35. Aquellos que perciben la mínima podrán acceder al cobro total del bono extraordinario.
Quienes cobren un monto superior a la mínima, pero inferior a $ 429.254,42, recibirán unbono proporcionalhasta que su ingreso total alcance ese último monto. En cambio, quienes perciban haberes superiores a $ 429.254,42 no podrán acceder al bono.