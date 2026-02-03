LaANSESdifundió elcalendario de pagos completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE, SUAF y PNCen febrero 2026.

En febrero, el organismo precisó que los beneficiarios cobrarán sus haberes con unincremento del 2,85%como consecuencia delúltimo dato de inflaciónque difundió el INDEC correspondiente a diciembre 2025.

Montos ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026

Con el aumento confirmado, la jubilación mínima se elevó a $ 359.254,35, pero con el bono de $70.000 el total a cobrar será de $ 429.254,35.

En tanto, la jubilación máxima alcanzó los $ 2.417.441,63.

Jubilados: fecha de cobro de febrero confirmada

Durante febrero habrá dos días durante los que no se realizarán pagos. Se trata del lunes 16 y martes 17 de febrero cuando son los feriados de Carnaval.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4

Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5

Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 24 de febrero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 26 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 27 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Requisitos para cobrar el bono de $ 70.000

El bono previsional está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima, que en febrero asciende a $ 359.254,35. Aquellos que perciben la mínima podrán acceder al cobro total del bono extraordinario.

Quienes cobren un monto superior a la mínima, pero inferior a $ 429.254,42, recibirán unbono proporcionalhasta que su ingreso total alcance ese último monto. En cambio, quienes perciban haberes superiores a $ 429.254,42 no podrán acceder al bono.