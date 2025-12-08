Los empleados de comercio recibirán un extra total de $ 100.000 no remunerativos entre diciembre y marzo, según el acuerdo firmado entre FAECyS y las cámaras empresariales del sector.

Se debe tener en cuenta que el nuevo monto no modifica las escalas salariales actuales y será integrado al básico recién a partir de abril de 2026.

El convenio, que impacta en más de 1,2 millones de trabajadores en todo el país, forma parte de la revisión paritaria que busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de recomposición aún pendiente para el sector privado.

¿Cómo es el nuevo bono de $ 100.000 para empleados de comercio?

Según lo acordado, los trabajadores percibirán $ 100.000 adicionales por mes hasta marzo de 2026:

$ 60.000: bono no remunerativo mensual (diciembre, enero, febrero y marzo).

$ 40.000: suma fija no remunerativa ya pactada previamente.

El bono de $ 60.000 no es acumulativo, pero se incorporará al básico en abril. Hasta entonces, ambos montos se liquidarán con carácter extraordinario, sin modificar las escalas vigentes.

Las cámaras empresariales adelantaron que la negociación salarial se retomará en marzo, donde se evaluarán nuevos porcentajes y sumas fijas en función de las condiciones económicas del primer trimestre.

Cómo se pagará el bono de $ 60.000

El acuerdo establece que los $ 60.000 se pagarán de forma mensual y directa desde diciembre hasta marzo inclusive, en ese momento el monto se integrará al básico al momento de la actualización.

Se mantiene vigente la suma fija de $ 40.000, también no remunerativa, hasta marzo. En total, cada trabajador percibirá un extra mensual de $ 100.000, que supone un alivio parcial en un escenario inflacionario y con salarios aún en revisión.

CAME confirmó que la actualización fue consensuada según “las variaciones económicas del último trimestre”, y remarcó la necesidad de preservar la actividad y la sustentabilidad de las pymes del sector.

Aguinaldo: qué se incluye y cuánto cobrarán los empleados de comercio

A la hora de calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC), solo se consideran las remuneraciones habituales. Por lo tanto, el bono de $ 60.000 no se incluye, ya que su carácter es no remunerativo. Por ejemplo, para Administrativo A con un básico de $ 1.057.199 tendrá aguinaldo estimado $ 528.599

El monto refleja el salario efectivo del semestre, sin incorporar el bono extraordinario. Cada empresa deberá aplicar los criterios de liquidación de acuerdo con el convenio colectivo vigente y respetar lo acordado tanto en la paritaria de junio como en esta última revisión.