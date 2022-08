Cecilia Moreau, en la mira: cómo recibe la oposición a la primera presidenta de Diputados

La oposición, por lo bajo y no tan bajo, venía pidiendo que el sucesor -o la sucesora- de Sergio Massa tenga un perfil dialoguista. Los motivos eran varios. El primero de ellos es que cada ley que el oficialismo quiera sacar en la Cámara baja deberá contar, indefectiblemente, con su acompañamiento. El oficialismo, por sí solo, lejos está del quórum. Pero además, sortear la frágil situación económica y política requiere de consensos para quedar atrás .

Los rumores se confirmaron y fue, finalmente, Cecilia Moreau la elegida para ocupar la presidencia de la Cámara baja . "No voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza", avisó desde su nuevo lugar, en el estrado, tras ser ungida como presidenta de la Cámara. Fue una respuesta a las críticas que le habían hecho sus compañeros de banca.

En diálogo con este medio, un diputado de la oposición no cambiemita había sido claro: la actual composición de la Cámara, en la que impera la paridad, requiere de una figura "dialoguista". Por eso, clamaban por la peronista y exgobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone.

Mario Negri, jefe de la bancada radical, había sido explícito al referirse a a Moreau hija. En la previa a la sesión especial, dijo públicamente que el Presidente de la Cámara "debe controlar sus pasiones y ser equilibrado" .

Es que, para varios cambiemitas, la flamante presidenta tiene actitudes "patoteriles", además de malos modos. Para otros, demasiado "ultra" para una silla en la que se necesita ceder para juntar los votos.

Otro diputado de la oposición no coincidió con este planteo. Y habló de roles. Una cosa es ser vicepresidenta del bloque oficialista, en donde alinear a la tropa es el principal imperativo. Y otra, presidir la Cámara. Dio por descontado que Moreau se adapatará a su nuevo papel y ejercitará el diálogo para que prime el consenso y, con ello, los proyectos lleguen a buen puerto.

El diputado del PRO, Waldo Wolff, tomó el micrófono en nombre de su bloque (en el que más de uno quería votar en contra, en lugar de abstenerse). Sus palabras fueron muy duras para con la diputada. Recordó que fue quien "hizo poner la palabra negligencia para que no llegara la vacuna Pfizer, además de decir que Brasil y Perú tenían que entregar los recursos naturales".

"En el año 2017 le recuerdo que violentaron una sesión", remató Wolff, en alusión al debate en el que se votó la nueva fórmula previsional, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

La izquierda, como ya es tradición, se abstuvo al momento de la votación. Si bien aclararon que la impugnación no fue "personal", lo cierto es que para el bloque Moreau es la continuación de Massa .

"Alguien decía, cuando el acuerdo con el Fondo se trabó, él lo destrabó y lo pudo traer a este recinto para que sea aprobado. Es artífice de ese acuerdo y por ende de estas consecuencias que hoy estamos viviendo", arrojó la diputada Myriam Bregman. Es por eso que 'La Rusa' insistió con que se debería haber convocado a una Asamblea Constituyente.