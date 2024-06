Cecilia Moreau cree que Sandra Pettovello no llegará a presentarse a dar explicaciones en Diputados

En medio de un creciente escándalo por la falta de entrega de alimentos en el país, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, expresó dudas sobre la comparecencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ante la comisión de Acción Social y Salud Pública. Moreau sugirió que Pettovello podría incluso dejar su cargo antes de la citación prevista para el martes de la próxima semana.



Cecilia Moreau señaló: "Es muy posible que cuando la semana que viene tengamos la reunión el martes y esperemos a la ministra Pettovello, la ministra Pettovello no venga. Pero también es muy posible que la ministra Pettovello no sea más ministra la semana que viene".

La diputada de Unión por la Patria criticó duramente la falta de transparencia y la ausencia de explicaciones claras por parte de la ministra y el Gobierno nacional. "Lo peor que hace la ministra Pettovello y el Gobierno nacional es no aclarar y decir qué pasó, no poner la cara", afirmó Moreau. Asimismo, añadió: "Si Pettovello realmente es amiga del presidente Milei, que ponga la cara y se haga cargo. Uno cuando es funcionario debe hacerse cargo de las decisiones que toma y que no toma".

El escándalo relacionado con la distribución de alimentos representa, según Moreau, "un golpe no solo a la legitimidad de este Gobierno sino a la legitimidad de las políticas que tome de acá en más". Esta situación, en su opinión, debilita la confianza pública en las decisiones gubernamentales futuras.

Además, Moreau criticó severamente la decisión de delegar la distribución de alimentos en la Fundación CONIN, dirigida por Abel Albino. "Le dieron los alimentos a un tipo que dice que los forros (preservativos) no protegen del SIDA. A un dinosaurio, a una bestia que además es amigo de los De la Torre en San Miguel. CONIN tiene sede en San Miguel", disparó Moreau, haciendo referencia a las controvertidas declaraciones de Albino y su conexión con los hermanos De la Torre.

En el trasfondo de esta polémica, se encuentra la reciente destitución de Pablo de la Torre como secretario de la Niñez, hermano del ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Esta relación entre la Fundación CONIN y los De la Torre agrega una capa adicional de controversia al asunto.

El contexto de esta situación tiene sus raíces en las acusaciones de corrupción y negligencia en la gestión de programas de ayuda alimentaria. Diversas organizaciones sociales y políticas han alzado la voz contra lo que consideran una mala administración de los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las declaraciones de Cecilia Moreau destacan la creciente tensión política en torno a la gestión de Sandra Pettovello y las decisiones del Gobierno en relación con la crisis alimentaria. La expectación se centra ahora en la comparecencia de Pettovello ante la comisión de Acción Social y Salud Pública, un evento que, según Moreau, podría no ocurrir.