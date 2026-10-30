Milei cargó contra la oposición, dijo que le quisieron “meter siete juicios políticos" y que son unos "hijos de puta que intenta volver al poder".

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En esta noticia Baja de impuestos si lo reeligen

Javier Milei aprovechó una clase en la Universidad Torcuato Di Tella para cuestionar a “los políticos”, a quienes acusó de tener como prioridad absoluta ganar elecciones. Según el Presidente, son capaces de mentir con tal de lograrlo y, en el fondo, lo que se ve es un ser detestable y ególatra. La exposición estuvo dirigida solo a los estudiantes.

“Obvio que me gustaría que la inflación haya estado empezando hace meses con cero -agregó-, que la pobreza perfore el 25% y que la indigencia esté tendiendo a cero, pero yo no controlo la mediocridad de mis oponentes, a ellos no les interesa nada de ustedes, nada”, dijo.

En cuanto a la oposición, dijo que le quisieron “meter siete juicios políticos, me intentaron pudrir la calle todo el tiempo; del otro lado hay unos orcos; hijos de puta que intenta volver al poder; más el lavado de cara que le están dando los corruptos a los periodistas”, se explayó.

La UTDT fue también el escenario de su respuesta al exministro Domingo Cavallo, quien había calificado de “burrada” el modo en que el Gobierno desmontó el cepo cambiario. Milei lo llamó “impresentable” y sostuvo que estabilizar como lo hizo Cavallo lo puede hacer cualquiera, porque nacionalizó la deuda en 1982 y le exigió a Erman González el Plan Bonex.

Para marcar el contraste, el mandatario defendió su propio camino. Afirmó que su gestión estuvo “remando” para limpiar el balance del Banco Central, en lugar de recurrir a atajos sobre los ahorros de los argentinos. Presentó esa diferencia como la prueba de que su programa económico es más sólido y menos dañino que el que implementó el exministro.

Milei llamó a Cavallo “impresentable” y sostuvo que estabilizar como lo hizo él, lo puede hacer cualquiera. Presidencia

La disertación continuó con otro cuestionamiento, esta vez a los periodistas, a quienes llamó “seres cargados de maldad”. Milei argumentó que lo odian porque les cortó la pauta oficial y porque, según su visión, son de izquierda, algo que aclaró que no coincide con su ubicación ideológica.

Además, anticipó que su próximo libro, sobre “la política como moral”, saldrá en noviembre en tres tomos.

Baja de impuestos si lo reeligen

En materia impositiva, Milei insistió en que se niega a llamar “contribuyente” a quien paga impuestos, porque los impuestos son un robo.

La disertación abrió con otro cuestionamiento, esta vez a los periodistas, a quienes llamó “seres cargados de maldad”. Presidencia

En esa línea, prometió que, si lo reeligen y gobierna hasta 2031, los argentinos recibirán de vuelta u$s 500 millones en baja de impuestos. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó. Anticipó además que habrá más desregulación tras el 11 de diciembre de 2027.

Cuando empezó a criticar el óptimo de Pareto, algunos alumnos se levantaron y se retiraron. En la ronda de preguntas, ante la consulta por ganadores y perdedores del plan, defendió que el programa es exitoso porque bajó la inflación sin expropiar ni controlar precios.

Además,cargó contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, y admitió que el crecimiento se desaceleró por la crisis energética global.