Tercer revés contra Pettovello por los alimentos que siguen en los depósitos: la decisión de Casación

La tercera no es la vencida para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien la Justicia le insistió ya en sucesivos fallos que reparta los alimentos que permanecen guardados en los depósitos de la vieja cartera de Desarrollo Social. En esta tercera oportunidad fue la Cámara de Casación la que se negó a dar curso a la segunda apelación del Gobierno por considerarla " inadmisible ".

Con la firma de los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, y Alejandro Slokar, la Cámara Federal de Casación consolidó el tercer revés para Pettovello en lo que refiere a la causa Alimentos. El tribunal rechazó el recurso interpuesto por la subsecretaria legal del ministerio, Leila Gianni, argumentando que no pudo demostrar el por qué debía pronunciarse en calidad de tribunal intermedio cuando la Cámara Nacional de Apelaciones ya se había pronunciado respecto al litigio, dándole al fallo el carácter de "doble conformidad".

"Del análisis realizado en razón de lo previsto por los artículos 444 y 465 del CPPN, surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues la recurrente no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada ", indica la postura unánime de la y los magistrados.

"La parte (por el Ministerio de Capital Humano) no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal , que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio", cita en su fallo el tribunal, aludiendo al antecedente de la causa Di Nunzio.

El fallo "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108) fija una posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la cual la aplicación de nuevos criterios jurisprudenciales debía regir solo para las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas después de la fecha del fallo en cuestión .

En otras palabras, los litigantes que habían apelado antes de la nueva doctrina no se verían perjudicados por la aplicación inmediata de ese nuevo criterio. La Corte adoptó esta posición para evitar situaciones injustas en las que los litigantes no pudieran obtener la revisión de sus sentencias debido a la preclusión de las instancias provinciales, por no realizar los pasos legales conforme a los tiempos procesales.





Qué dijo la Justicia en la causa Alimentos

En junio, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires había confirmado la decisión del juez de primera instancia respecto a " encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato"

Entonces, le dio al ministerio que comanda Pettovello un plazo de 72 horas para responder, ante lo cual el Gobierno apeló ante el tribunal de alzada, que ratificó la decisión original. En el medio, y luego de presentar un pedido de extensión del plazo, Capital Humano firmó un acuerdo con la Fundación Conin, del polémico médico Abel Albino, para distribuir la leche en polvo a punto de vencerse.

En el nuevo fallo, la Cámara de Casación "declara inadmisible el recurso de casación deducido" y critica las presentaciones judiciales del ministerio de Pettovello representado por Leila Gianni: "la recurrente no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada", indicó en los escasos párrafos de su fallo.



Tercer fallo en contra de Pettovello, no hay apelación que valga frente a su infame programa de hambre. Perdieron en primera instancia, cámara y ahora rápidamente en casación de forma unánime. Siete jueces de trayectorias y pensamientos distintos coinciden en que el gobierno debe... pic.twitter.com/Aedc3mG3D4 — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 2, 2024

" Tercer fallo en contra de Pettovello, no hay apelación que valga frente a su infame programa de hambre. Perdieron en primera instancia, cámara y ahora rápidamente en casación de forma unánime. Siete jueces de trayectorias y pensamientos distintos coinciden en que el gobierno debe repartir los alimentos. Los depósitos siguen llenos. Las ollas semi vacías ". tuiteó el dirigente social.

En un posteo, recordó que este fin de semana "murieron tres personas de frio, malnutrición y abandono. Cientos de miles de pibes comen una comida al día". E insistió en que se restablezcan los comedores y "que pague el ladrón, no la gente que necesita".