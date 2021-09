Carne: "Mandemos al geriátrico a las viejas ideologías", afirman productores bonaerenses

El malestar de los productores ganaderos por el cierre parcial de exportaciones de carne vacuna, dispuesto por el Gobierno nacional en mayo, sumó en las vísperas de las PASO un nuevo capítulo, a partir de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito de las exportaciones de "vaca conserva" a la República Popular China.

En un comunicado difundido hoy la Sociedad Rural de General Guido, provincia de Buenos Aires, explicó cómo es el proceso productivo que arranca con el nacimiento de la ternera, pasa por la vaquillona, la vaca en edad reproductiva hasta el destino de exportación como vaca conserva , uno de los cortes más demandados en el mercado chino.

Tras asegurar que "el campo no es un geriátrico", continuó su análisis diciendo que es preciso mandar "al geriátrico a las viejas ideologías, enfermas de irracionalidad ".

Fue su manera de salir al cruce de las declaraciones de la vicepresidenta, quien rechazó las quejas del campo por restricciones para exportar "vaca conserva" a China.

En su defensa del cepo a las exportaciones de carne, Cristina Kirchner había afirmado: "Dicen que en realidad las vacas que se iban para afuera eran todas vacas viejas.

"Dicen que las vacas que se iban para afuera eran todas vacas viejas. Entonces en el campo tenemos un geriátrico, en lugar de producción vacuna", azuzó en referencia a la vaca conserva o "vieja"

Desde su cuenta de Twitter la expresidenta señaló: "Mirá el video. No lo digo yo... Lo dice un carnicero y, además, lo dice en TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores".

La vaca conserva es la carne que predomina en los embarques a China, y que por la medida que tomó el Ejecutivo tiene limitada su exportación a ese país. Hay que recordar que en la actualidad el 75% de todas las exportaciones de carne vacuna tienen como destino la República Popular China .

Para los ganaderos argentinos es una manera de rentabilizar un negocio, volcando al mercado animales que no son demandados por el paladar local , pero generan dólares y en cantidades interesantes.

"Queda más que clara la autoría de las medidas vigentes en contra del comercio normal de las carnes. Y que la intención es sostener un conflicto que sólo hará que perdamos todos. Primero los productores, y al final los consumidores", sostiene la Sociedad Rural de General Guido.

Y apuntó sin más rodeos. "Ahorremos tiempo: no escuchan. No les interesa resolver su error. Por eso le hablamos a la comunidad: el campo no es un geriátrico".

Tras explicar cómo es el ciclo de vida de los animales en el campo, la entidad recordó que al final de su ciclo, y cuando el consumidor argentino dio cuenta de carnes jóvenes y engordadas en su plato, esa vaca (la vaca vieja) queda en el campo, sin destino, camino a su muerte.

"Sin embargo, poder exportarla, implica evitar su muerte en el campo, darle un destino final productivo, evitar el impacto ambiental que conlleva y además, hacer funcionar una cadena de frigoríficos y trabajadores que se prepararon sólo para esa categoría".

Y en ese punto insistió en la necesidad de revertir el cierre de exportaciones de cortes vacunos y enfatizó: "Mandemos al geriátrico a las viejas ideologías, enfermas de irracionalidad".