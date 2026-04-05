El futuro de Manuel Adorni no está escrito. La frase remite a Volver al futuro, una de sus películas favoritas, pero hoy funciona más como diagnóstico que como guiño. Su continuidad en el Gobierno de Javier Milei se sostiene en un equilibrio precario, más allá de los abrazos efusivos: hay consenso para que siga, pero también una certeza extendida de que su horizonte electoral para 2027 ya no es el mismo. Mucho dependerá de cómo avance la causa y la Justicia podría traer novedades incómodas para el funcionario esta semana. “Manuel asumió en noviembre, Si se va en abril, es otro Nico Posse. Ya tuvimos un jefe de Gabinete que duró poco y no os conviene”, deslizó un hombre del entramado libertario en alusión al primer ministro coordinador de los hermanos Milei. Aún hoy se lo sigue viendo en algunos convites y cócteles del Círculo Rojo donde los curiosos se le aproximan para consultarle. Se habla de un “Principio de inacción” que traba toda la comunicación, aún de los aspectos positivos. En lo alto del Gobierno hay cierto consenso en que una salida de Adorni solo incrementaría el riesgo de inestabilidad para la administración y el riesgo político conlleva riesgo económico. Ni siquiera en el ala que responde a Santiago Caputo, opuesta al jefe de Gabinete, ven hoy con buenos ojos esa salida. Mientras reparten el tiempo entre reorientar la conversación digital y valorizar los logros propios. ¿Quizás para diferenciarlos del ruido también? “Con la Dra. María Ibarzabal Murphy en este día histórico para la República Argentina. Gracias!!”, celebró el diputado bonaerense Agustín Romo, selfie incluida, tras difundirse la victoria legal en la causa YPF. “Ella. La mejor abogada del país que gracias a Dios entrega su tiempo y su experiencia a este gobierno. Dra. María Ibarzabal Murphy”, apuntó Nicolás De la Plaza, alias Ziberial, otro de los pioneros libertarios en las redes. ¿Podría ser candidata en 2027? Del otro lado, un interlocutor de su órbita no disimula su risa. “Si le preguntas hoy a Mary si quiere ser candidata le arruinas la vida. Ella es como Santiago -señala, aunque deja abierta una hendija-. Capaz la necesidad te lleva a tener que postularla pero en ese caso la primera pregunta que tenés que hacer es si nos van a dar lugar en las listas.” Lo mismo hicieron con Sebastián Amerio, desplazado de la Secretaría de Justicia. El actual procurador se apuntó una victoria política con un fallo inesperado en sus alcances hasta por la misma Casa Rosada. Entre ambas espadas legales consiguieron redireccionar la conversación durante 96 horas pero el tema Adorni sigue dominando en volumen en el tiempo, con cada novedad. Un sondeo de la consultora Ad Hoc graficó la evolución de la conversación digital en torno al jefe de Gabinete. Mientras que el hito YPF copó el espacio en el fin de semana posterior al fallo, el término “Adorni” acumuló un récord de 2,6 millones de menciones en todo marzo. Hoy Adorni representa un statu quo en la interna libertaria. Tensa pero con las cartas sobre la mesa, grafican algunos. “Nadie tiene resuelto quién viene si se va Adorni”, resumen desde lo alto. Nombres suenen muchos -Martín Menem, Sandra Pettovello y Diego Santilli- pero incluso ellos prefieren evitar ese despacho por razones diversas. Nadie descarta una carta “full Milei” si el ruido escala: que el Presidente juegue un nombre propio, como el de Federico Sturzenegger, o incluso un “tapado” que circula en las quinielas. “Como cuando sostuvo a Sandra pese a todos los ruidos que generaba o cuando lo puso a Federico como ministro”, añadió una tercera voz en diálogo con este medio. Pese a que no disfruta de hundirse en el barro de las intrigas, Milei no resigna el timón de su gestión ni la lapicera, como lo dejó en claro en sus redes este fin de semana. Mañana está convocada una reunión del Gabinete. Pese a que había circulado lo contrario, en las últimas horas no descartaban que el Presidente se ponga al frente finalmente. Entre el 6 y el 8, Adorni se mostrará con diversos ministros y aprovechará cada encuentro, incluso los programados de antemano -como sucedió con el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino- para transmitir confianza. Ese miércoles, no obstante, será una fecha de prueba para el Gobierno. Por un lado, el oficialismo planea avanzar con la votación de la reforma a la ley que protege los glaciares y su zonas circundantes de las explotaciones mineras. Por otro lado, la Justicia citó a la escriba Adriana Nechevenko, quien figura con su firma en los documentos vinculados al country Indio Cuá y el departamento porteño de Adorni. Hay otro testimonio próximo, aún más sensible: el de las jubiladas que le vendieron la unidad en el edificio de Caballito y que además le facilitaron al jefe de Gabinete un préstamo de u$s 200 mil de su bolsillo para financiarlo. Pero la estrategia judicial sigue un camino de acumulación de evidencias para discernir en calidad de qué deben ser esas convocatorias. En los últimos días, el fiscal Gerardo Pollicita reunió pruebas sobre el registro de propiedad en el country de Exaltación de la Cruz, en la municipalidad y busca las testimoniales tanto de la escribana que participó de la operación como de los dueños originales del departamento, aquellos que vendieron la propiedad, en primer lugar, a las jubiladas. Eso puede definir en qué calidad son convocadas a los tribunales. Como testigos en el expediente, en esta instancia las personas citadas no pueden mentir, bajo pena de cometer falso testimonio. Pero si su declaración los lleva a auto incriminarse, el fiscal siempre tiene la posibilidad de suspender la declaración y avanzar hacia adelante con una eventual imputación. Tal giro solo podría complicar todavía más la situación del jefe de Gabinete. En paralelo, las gestiones avanzan para lograr una victoria política en esa misma jornada que permita desviar la atención del tema Adorni. En el oficialismo están convencidos que tienen los votos para convertir en ley la reforma de Glaciares. “No sobran”, aclaran. Pero se muestra confiados. Los esfuerzos se multiplicaron en los últimos días para blindar el respaldo entre los gobernadores aliados. Cuentan con los “cordilleranos” como votos seguros. Para el arranque de la semana se espera un decreto con el aval de Milei y Luis Caputo para un mega-crédito de hasta $ 400 mil millones a un grupo de provincias. Se trata de un adelanto de Coparticipación -ya se venía haciendo sobre casos puntuales- a una tasa que, según las versiones periodísticas que circularon, rondaría el 15%, la mitad de lo que les exigiría el mercado. El monto dependerá de la capacidad de repago de las provincias. Fuentes del oficialismo confirmaron además que el acuerdo incluye una cláusula atractiva para los gobernadores: les permitirá a los gobernadores devolver el préstamo en cuotas a lo largo del año, con dos períodos de gracia, en julio y diciembre, coincidente con los meses cuando se abonan aguinaldos. Si bien no es un mecanismo novedoso, lo que busca es desburocratizarlo y dar una respuesta única y rápida a una demanda que se repite en cada charla con las provincias. Ya en los primeros meses del año hubo desembolsos para Entre Ríos y Santa Cruz. Ahora se habla también otros distritos afines y dialoguistas como Tucumán, Salta, Chubut, Catamarca, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones e incluso algunos en manos de la oposición pero con urgencias similares como La Rioja y Tierra del Fuego. El último informe de la consultora Politikón Chacho revela una caída interanual promedio del -8,4% en los 24 distritos en sus transferencias de Nación durante el primer trimestre del año. Ese rojo condiciona cualquier negociación política y también las perspectivas electorales de las provincias. De hecho, los únicos registros positivos en los montos No Automáticos en estos meses responden al giro de ATN -Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones y Salta- y en otros casos por el flujo de fondos para Caja Previsional -Córdoba, Entre Ríos y La Pampa- según convenios firmados. La lapicera sigue en manos del Gobierno.