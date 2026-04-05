En el Argentina Week 2026 en Nueva York, Javier Milei anticipó que a Santiago Bausili, presidente del BCRA, le van a salir dólares “por las orejas” en el 2026. Aludía a la super cosecha que se avecina de soja y a la mejora en los términos de intercambio producto de la guerra en Medio Oriente. “Comprá dólares con cuidado”, le dijo a Bausili en su exposición en los cuarteles centrales del JP Morgan por la inyección de pesos que implica y su impacto en la inflación. ¿Ćómo seguirá el dólar en este segundo trimestre? El mercado no contempla saltos bruscos y menos en plena liquidación de dólares de la soja. En el primer trimestre Bausili se alzó con u$s 4300 millones En compras al mercado. La meta anual es de u$s 10.000 millones y no debería tener inconvenientes para cumplir. ”revemos que el déficit por cuenta corriente se mantendrá relativamente estable en términos de PBI en 2026, en el 1 % (u$s 7600 millones de dólares)… En el ámbito financiero, anticipamos un superávit mayor en la cuenta financiera, de u$s 13.600 millones, impulsado por una mayor inversión extranjera directa y entradas de divisas de portafolio, así como por una reducción de las tasas de interés”, destaca el JP Morgan en un informe sobre la Balanza de Pagos del país. “Nuestro escenario base supone la renovación de las amortizaciones de Bonar (ley local) y que los vencimientos de bonos globales (ley de Nueva York) se gestionen mediante mecanismos de financiación alternativos en 2026, tal como lo anticipó el Ministerio de Economía -continúa JP Morgan-. Bajo estos supuestos, estimamos un margen para una acumulación bruta de reservas de alrededor de u$s 7000 millones en 2026. Es importante destacar que las entradas superiores a las previstas procedentes de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal (ahorros en u$s “bajo el colchón”) podrían impulsar un aumento de las reservas brutas”, agrega. Una advertencia realiza el informe, algo ya también destacado por El Cronista como medida prudencial para el 2027. “Enfatizamos la necesidad de asegurar distintas fuentes de financiación para amortiguar la volatilidad de la economía durante el año electoral de 2027, una estrategia que denominamos construcción de antifragilidad. Las elevadas obligaciones de deuda en moneda extranjera en 2027 y años posteriores implican que las reservas por sí solas no pueden mitigar completamente las presiones de refinanciación”, consigna el JP Morgan. En línea con la deuda que vence en la previa del 2027, la consultora 1816 descubrió una operación en ese sentido. Destacó en su último informe que un banco líder habría canjeado sus bonos CER TZX27 por otros con vencimiento en el 2028. “A diferencia de lo que sucedió en la subasta de bonares dólares, en la que el mercado mostró desinterés por comprar títulos con vencimiento en el próximo mandato presidencial, pareciera ser que al menos algunos inversores no tienen inconveniente en cambiar títulos CER con vencimiento en 2027 por otros con vencimiento en 2028 a determinados valores (el TZX27 se recompró en CER+ 2,6% y el TZXS8 se colocó a CER+7. Esto es indudablemente una buena noticia para el programa financiero en pesos de Milei”, aseveró la firma en su informe previo a la Semana Santa. Las reservas netas siguen en negativo por los pagos de deuda del Tesoro al FMI y a bonistas. Pero se ingresa en el trimestre de la dulzura del BCRA por los dólares de la soja, dulzura que se traslada al Tesoro, que recauda más en concepto de retenciones y ante la cercanía de los vencimientos impositivos de Ganancias y Bienes Personales. Salvo aparición de cisnes negros, vienen días despejados en lo financiero, ideales para eliminar restricciones cambiarias y acumular dólares para el 2027. Cocodrilo que se duerme es cartera.