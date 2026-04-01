El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el cambio de modelo económico hacia uno “pro argentinos”, reconoció la heterogeneidad en la recuperación de la economía y pidió pensar en el largo plazo. En su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el ministro anticipó que, si bien desea bajar las retenciones a las exportaciones del agro, no están dadas las condiciones para hacerlo. “Me encantaría bajar las retenciones a cero mañana. ¿Puedo hacerlo? No puedo. Estoy seguro de que en el mediano plazo eso va a redundar en algo mejor para el país, pero en el cortísimo va a generar deficit. Si Argentina tiene déficit, ¿cómo lo va a financiar’ ¿con emisión? Vuelve Cristina (Fernández de Kircher)“, ironizó el ministro. Sin embargo, puso una condición para que se eliminen las retenciones, vinculado a la velocidad de la recuperación de la actividad, motivada por el crédito que podría generarse si los dólares del colchón se volcaran a la economía. “No tengo duda de que nos va a ir bien. ¿Qué me preocupa? La velocidad de la recuperación. Tenemos potencial de crecer al 9%. Argentina podría crecer al 8%, 9% o 10% en los próximos seis años. Se van todos los impuestos si se da eso. Si esto pasara en un año, ya se irían las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos", dijo Caputo. Caputo pidió cambiar el foco para centrarse en el largo plazo, en vez de en la inmediatez. “Por ahí el EMAE (indicador anticipado de la actividad) de febrero da para abajo, por ahí la inflación del mes pasado, por la nafta y educación de más alta, no importa. No nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”, dijo en su exposición. Así, el ministro se anticipó a los primeros datos de actividad de febrero, surgidos de estimaciones privadas, que dieron nuevamente una caída de la actividad tanto mensual como interanual. Según la consultora de Orlando Ferreres, la actividad registró una contracción de 2,9% interanual en febrero de 2026, acumulando para el primer bimestre una caída de 1,9%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una merma de 0,5% respecto al mes precedente. En el mismo sentido, desde Equilibra anticiparon una caída interanual de 1,5%, junto a una baja mensual de 1% respecto de enero. Analytica proyectó una baja de 0,5%. En esta línea pidió “cambiar la visión que tenemos como argentinos. Si nosotros podemos mirar el largo plazo, el costo se va a pasar pronto. Nos comimos 20 años de situaciones inmanejables. Mientras mantengamos el rumbo, vamos a llegar a destino”. Por otra parte, el ministro cuestionó a los economistas que plantean que hay atraso cambiario. “Encuentro patetico la gente que dice eso (que hay que devaluar)”, planteó. Y siguió: “Me parece casi que le están tomando el pelo a la gente. No se si lo hacen porque les pagan, o por desconocimiento. ¿Esa es la propuesta que tienen? Un país que devaluó en los últimos 25 años la moneda de uno a 1400? ¿en serio la solución es devaluar?“. “Me dan ganas de...” tapó el micrófono y dijo en voz más baja, aunque se escuchó: “cagarlos a patadas en el culo a todos”. El ministro reconoció la heterogeneidad entre los sectores y las ventajas de Argentina en áreas como agro, minería y energía. Respecto de los sectores más rezagados, anticipó que espera un repunte hacia mitad de año. “Hay industrias que hoy no florecen, pero van a ser un motor de crecimiento los próximos meses”, deslizó el ministro en referencia a la construcción, una de las actividades más golpeadas en los últimos dos años tras la parálisis de la obra pública, que derivó en la pérdida de 76.000 puestos de trabajo en unidades productivas en los últimos dos años. “En junio van a estar en funcionamiento las obras de los 9000 kilómetros que estamos licitando por donde circula el 80% del tránsito”, aclaró Caputo. Además, anticipó que en junio van a licitar otros 12.000 kilómetros de rutas adicionales, mientras que ven movimiento en las rutas cedidas a las provincias.