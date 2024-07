Caputo prometió a empresarios "inflación cero" antes de fin de año: ¿es posible?

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista con respecto a su plan económico y su principal prioridad: bajar la inflación. En reuniones con empresarios, aseguró que el IPC será de 0% antes de fin de año, e incluso mencionó que podría llegar a darse un escenario de deflación. Además, les pidió a las compañías compromiso en bajar los precios una vez que baje el impuesto País.

La información surge de fuentes del sector privado, pero ante la consulta de este diario, no fue confirmada oficialmente en el Palacio de Hacienda. Antes de partir al G20 en Brasil, Caputo recibió en Economía a ejecutivos del sector de los supermercados y visitó a la Mesa de Enlace en La Rural.

Caputo reveló que en ambos encuentros se buscó "escuchar" las necesidades de los distintos sectores, y "contar en mayor detalle" el programa económico. Según comentaron los participantes, el Ministro negó que vaya a devaluar. Sobre la salida del cepo, dijo que se hará de forma prudente, "a su tiempo", para luego confluir en una "dolarización endógena".



Un punto donde Caputo dio precisiones es en materia de inflación, hoy el principal objetivo del Ministerio. Anticipó que antes de fin de año podría ser 0%, o inclusive que podría darse un escenario de deflación.

¿Cómo bajará la inflación?

De hecho, las últimas medidas anunciadas tienen esa finalidad. El cierre de todas las canillas de emisión monetaria implica que no habrá pesos para presionar sobre el dólar. El uso de dólares para intervenir el CCL implica menor acumulación de reservas, pero permite controlar la brecha, que siempre que se dispara, llegan instáneamente nuevas listas de precios a las empresas. Además, la flexibilización del cepo para importadores les permite bajar el costo de financiamiento con proveedores del exterior.

Finalmente, un último factor que se espera tenga un fuerte impacto en precios es la baja de 10 puntos del impuesto País, que encarece el dólar para importar. Caputo consideró que todos estos factores tienen que impactar en una desaceleración de los aumentos, y les pidió a los empresarios que "se note" en las góngolas. Les insistió que tengan "confianza" dado que se trata de un cambio "histórico".

Otro factor, que el Gobierno no menciona oficialmente pero que toman en cuenta los analistas es que el Gobierno cuenta con la recesión como "aliado". "No hay mercado para hacer mala letra con los precios", afirmaron desde un supermercado. En tanto, no hay presión en precios por vía de suba del consumo, y se mantienen las importaciones en baja, lo que permite un mejor saldo comercial.

En diálogo con este diario, dos asesores del presidente Javier Milei afirmaron que la inflación convergerá con el crawling peg del 2% antes del 2025. Se trata de los consultores Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira. De hecho, Castiñeira estima que julio se perforará el piso del 4%. En tanto, Federico Furiase, director del Banco Central, adelantó en X que la inflación núcleo está "convergiendo al crawling de 2%", lo cual implicará una "estabilización de la apreciación real".

Entre los empresarios que escuchaban el escenario de inflación quedaron tres interrogantes: ¿Qué pasará con los precios cuando el consumo deje de caer?. Luego: ¿Qué pasará cuando se siga con el ajuste tarifario? En promedio hoy se paga un 40% del costo real de la luz y un 28% el gas. Y finalmente, cuál será, en caso de levantarse el cepo, el nuevo valor del dólar y el pass through.