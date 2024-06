Importaciones más atractivas: dólar e impuesto PAIS, los riesgos para el superávit del segundo semestre

El saldo comercial en mayo fue el máximo desde que existe la serie histórica con u$s 2.656 millones y acumuló 6 meses seguidos en terreno positivo. Mientras que en los primeros cinco meses del año las exportaciones acumularon un crecimiento del 12,5%, la caída en las importaciones suma un -26%. Sin embargo, surgen alertas de que hacia el segundo semestre se revierta la tendencia de la balanza, acompañado por la estacionalidad.

Según estimaciones privadas, el superávit para este año cerrará entre los u$s 20.000 millones, estimado por LCG, y los u$s 16.000 millones, según cálculos de ABECEB. Ambos resultados marcan una significativa recuperación respecto del déficit de más de u$s 6.000 millones alcanzado el año pasado.

Cómo siguen las importaciones

La caída de las importaciones, que explicó gran parte del saldo comercial, está fuertemente vinculada a la actividad económica. "Es esperable que, en la medida que la economía empiece a asentarse, el resultado mensual vaya perdiendo fuerza con la recuperación de las importaciones", sostuvieron desde LCG.

Desde ABECEB agregaron que esperan que la tendencia creciente de las exportaciones, medidas en cantidades, se mantenga, mientras que las importaciones seguirán en niveles bajos, aunque recuperándose ante la "tibia mejora esperada en el nivel de actividad y de un peso que también seguirá apreciándose en el margen".

Marcelo Wiñasky, economista, asesor de PyMEs en internacionalización y coordinador de Consorcios de Exportación, sostuvo que también augura un aumento de las importaciones, aunque dificultado por la recesión y "las restricciones que siguen existiendo para los pagos a proveedores".

Algo similar esperan desde CMF Banco Corporativo, donde estimaron que, frente a la apreciación real del tipo de cambio, aumenta el atractivo por los productos extranjeros y encarece los productos locales.

Florencia Fiorentin, investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y economista jefe de la consultora EPyCA, dijo en diálogo con El Cronista: "Nosotros vemos el mismo problema de deterioro del saldo comercial, por eso insistimos en que la presión devaluatoria será cada vez mayor. En especial si se da la recuperación que supone el Gobierno, porque cualquier proceso de recuperación implicaría un aumento en las importaciones y caída de saldos exportables, por aumento de la demanda interna de productos que se exportan".

Qué papel juega Brasil

El real alcanzó su mayor valor desde 2022 esta semana mientras que el dólar subió a 5,4 reales. CFM aseguró que "la fuerte depreciación del real brasileño" abona a la posibilidad de una reducción del superávit comercial.

En el plano exportador, la apreciación del real, según Wiñasky "no te ayuda a aumentar las exportaciones, menos a Brasil, que es de nuestros principales socios comerciales, y de hecho podrían bajar".

Argentina acumula tres meses seguidos de superávit comercial con Brasil, aunque en el último mes mostró una significativa reducción y se ubicó en u$s 23 millones.

El efecto del tipo de cambio

"Eso se profundiza más si la recuperación se acompaña con la apreciación cambiaria, que incentiva importaciones y desincentiva la exportación", agregó Fiorentin sobre el rol que puede tener la evolución del tipo de cambio.

"Por las exportaciones, podría haber menos ventas porque parte de la cosecha debería haberse exportado en estos meses (hasta agosto debería haberse vendido gran parte que está en silobolsas) y porque el atraso cambiario y la brecha de casi 50% conspiran contra el incremento de las ventas", agregó Wiñasky, que subrayó que "a nivel industrial, los precios que tenemos no son competitivos, así que no veo un aumento de exportaciones con valor agregado. Siempre asumiendo que no hay un salto cambiario en el próximo semestre, algo que a priori no puede descartarse".

Sobre el nivel de tipo de cambio, agregó que el atraso que permite el actual nivel de brecha lleva a subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones.



Cómo juega el impuesto PAIS

CMF consideró que "la posible reducción del impuesto PAIS en 10 puntos, sumados a la estacionalidad del segundo semestre, podrían revertir el superávit comercial".



En otro sentido, Wiñasky analizó que hoy la permanencia del impuesto mantiene más caras las importaciones, y que eliminarlo permitiría una baja en el costo: "La apreciación cambiaria hace más atractivas las importaciones pero tenes una carga impositiva elevada".

"Siempre el segundo semestre es más complejo porque gran parte de la cosecha debería haberse liquidado", aseguró Wiñasky, quien desestimó que en el mediano plazo se vaya a avanzar en la salida del cepo: "No tenes los dólares".

El rol de la balanza energética

Desde CMF resaltaron la relevancia que cobró el sector energético: "En los primeros cinco meses del año, las exportaciones de hidrocarburos y energía anotaron un récord histórico. Tal es así, que la participación del rubro "Combustible y energía" sobre el total de las ventas al exterior alcanzó más del 13% en los primeros cinco meses del 2024, algo que no se veía desde 2008".

Como contraparte, las menores importaciones del rubro energético explicaron la mayoría del saldo positivo de la balanza energética, que acumula en los primeros cinco meses del año u$s 2.917 millones.

El recorte de las importaciones de energía puede verse potenciado de concretarse las obras de las plantas de compresión para que el gasoducto Néstor Kirchner amplíe su capacidad de transporte y alcance a abastecer un mayor porcentaje de la demanda que se importa, en especial de cara al invierno.