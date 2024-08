Caputo inauguró el streaming de Economía y le restó importancia al riesgo país: "No necesitamos convencer a los mercados"

El ministro Luis Caputo inauguró este viernes el canal de streaming del Ministerio de Economía, un nuevo espacio web en el que el Palacio de Hacienda informará sobre políticas económicas y otras novedades .

Durante su intervención en el lanzamiento del canal, el ministro le restó importancia al riesgo país y aseguró que, según su punto de vista, en la actualidad no es más que un "indicador atrasado".

"El riesgo país hoy lo veo más como un indicador atrasado, en el sentido en que lo más importante, lo que tenemos que mirar, es la realidad. Este es un país que ha perdido tanta credibilidad que la gente ahora quiere ver resultados, datos concretos ", explicó.

"Honestamente, no me importa el riesgo país, y disculpen los tenedores de bonos, pero Argentina hoy no necesita ir a los mercados, no necesitamos convencer a los mercados", profundizó.

En ese sentido, Caputo aseguró que el Gobierno está en condiciones de mantener esta postura hasta principios de 2026.

"La realidad es que recién iríamos a los mercados en enero de 2026, falta un año y medio, hoy no es un tema. Me encanta ver que baja y que suben los bonos, como pasó con el rally de esta semana, pero no es lo relevante", sentenció.

"En ese año y medio, la perspectiva es que la realidad vaya a ser muy contundente y que la Argentina va a poder refinanciar su capital probablemente a tasas de un dígito", agregó



La importancia del blanqueo

El ministro aseguró que el país está frente a un "cambio histórico" e insistió en la necesidad de ganarse la credibilidad de la gente.

"En ese sentido, el blanqueo juega un rol muy importante, no está hecho con un fin recaudatorio, está hecho con el fin de refundar un poco al país, de que la gente se dé cuenta de que ya pasó la etapa negra, que estamos en un escenario distinto, nosotros venimos a bajar la inflación y a bajar impuestos", aseveró.

"Que la gente regularice su situación es beneficioso para todo el país. V a a generar una remonetización de la economía muy importante y le va a dar oportunidades a las empresas de financiarse a tasas más bajas, a ser más productivas, a generar mejores empleos. Le va a dar más oportunidades a la gente que menos tiene, le va a dar más oportunidades al país, que nuestros hijos no se tengan que ir a buscar oportunidades a otros países ", concluyó Caputo.

La primera emisión del stream tuvo a Federico Furiase, Director del Banco Central de la República Argentina, y a Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, en la conducción, mientras que los invitados fueron Caputo, y Liban Kusa, abogado especialista en temas tributarios.