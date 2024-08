Los FCI se preparan para el blanqueo: cuántos dólares llegan y qué impacto tendría

Dentro del proceso de regularización de activos, se espera que al menos 40 gestoras participen del mismo.

El mercado se entusiasma con la llegada de dólares al mercado local. Como se preparan las gestoras y qué expectativas tienen los analistas.

Los fondos esperan al blanqueo

Según estimaciones de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversiones (CAFCI), de cara al proceso de regularización de activos, van a participar al menos 40 sociedades gerentes.

A su vez, indicaron que estas participarán con 325 fondos de inversión.

Es decir, las sociedades gerentes dispondrán de 325 cuotas especiales dedicadas a la regularización de activos.

De ese total de cuotas partes que se crearán para la regularización de activos, estiman que 75% de ellas serán en pesos y el 25% restante serán en dólares, según la CAFCI.

Por ejemplo, el fondo MegaQM informó que de cara al blanqueo, han seleccionado 7 fondos para los cuales que crearon nuevas cuotas especiales que les permite ser elegibles dentro de las colocaciones autorizadas.

"Son 4 alternativas de fondos para exteriorizar dólares y las otras 3 para pesos. Cada una de ellas tienen un perfil diferente para poder adaptarse a las necesidades de cada inversor", indicaron.

En ese sentido, agregaron que "los Fondos Comunes de Inversión están dentro de las colocaciones autorizadas por el MECON. Esto los convierte en una herramienta que puede ayudar a los inversores que ingresen en el blanqueo a lograr un rendimiento por sus inversiones mientras permanecen en el sistema para evitar la alícuota impositiva, hasta diciembre de 2025".

Los números que se esperan

El mercado tiene expectativas positivas sobre el potencial flujo que el blanqueo puede llegar a alcanzar.

Las atractivas condiciones que ofrece el gobierno llevan al mercado a ser optimistas acerca del éxito del blanqueo.

Dado que se trata de stocks no registrados, es muy difícil estimar con precisión cuánto ingresará al blanqueo.

El consenso estima un blanqueo de entre u$s 30.000 millones y u$s 40.000 millones, con un piso de u$s 20.000 millones.

Isabel Bota, Product Manager en Balanz, espera un flujo de entre u$s 20.000 millones a u$s 30.000 millones.

"En cuanto a los flujos asociados a este proceso de blanqueo, y en línea con lo previsto por el gobierno en términos de recaudación y consolidación del mercado, estimamos que un objetivo de entre u$s 20.000 millones y u$s 30.000 millones es plenamente alcanzable", comentó.

En términos de reservas netas y recaudación, el gobierno ofrece la posibilidad de evitar pagar multas a cambio de invertir en activos financieros hasta diciembre de 2025.

Esto reducirá significativamente la base imponible para la multa, que además es coparticipable, por lo que al gobierno nacional le quedará tan solo el 42%.

Fernando Marull, director de FMyA, estima que gracias al blanqueo, podría ingresar u$s 1500 millones.

"Por el lado financiero, estimamos que pueden ingresar U$S1500m de Blanqueo", sostuvo.

Por su parte, Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen sostuvo que en cuanto a la mejora en el stock de dólares del BCRA lucen limitados.

"Con un blanqueo optimista de u$s 50.000 millones, estimamos que al gobierno nacional le ingresaría entre u$s 1320 millones y u$s 1656 millones (entre 0,22% y 0,28% del PIB) en concepto de multas y adelantos de bienes personales", detalló.

Sin embargo, alertó que estos montos no son lo suficientemente significativos como para ofrecer una solución de largo plazo.

"A modo ilustrativo, es prácticamente el monto que el Tesoro dejará de recaudar por la reducción de la alícuota del impuesto PAIS. Dicho monto no llegarían a cubrir ni un tercio de los vencimientos en dólares por u$s 6900 millones que tiene el Tesoro con bonistas privados", afirmó Mazza.

En cambio, donde sí se muestra optimista Mazza es sobre el impacto en el mercado local.

"Donde sí podría haber un gran impacto es en el mercado de capitales argentino. Esto dependerá principalmente del interés que generen las cuentas CERA (Comitente Especial de Regulación de Activos), que permiten evitar el pago de una multa del 5%", dijo.

En esa línea, detalló que, con un blanqueo de u$s 30.000 millones, habría un flujo de u$s 2400 millones al sistema financiero si 1 de cada 10 dólares blanqueados se destina a cuentas CERA.

"A modo de referencia, este monto representa un 7% del patrimonio total de los FCI argentinos (excluyendo money-market)", sostuvo.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero explicaron que en este Régimen de Regularización de Activos, la clave es que no se trata de recaudación.

"Los incentivos están alineados con el fortalecimiento de las reservas y se dirige a un tipo diferente de inversor. No apunta a los grandes que se "quemaron" durante la época de Macri, sino hacia inversores minoristas", detallaron.

"Si el tamaño creciera a u$s 20.000 millones o u$s30.000 millones, la cuestión sobre las Reservas Netas pasaría a un segundo plano y, podría romper la inercia y poner en marcha un círculo virtuoso. Este estaría caracterizado por más confianza, más inversión, un peso más fuerte y, a continuación, más dólares entrando en el sistema", afirmaron

Además, agregaron que "si se inmovilizan u$s 20.000 millones hasta diciembre de 2025, como exige el régimen, el Gobierno podría tener una gran demanda de deuda a corto plazo en moneda dura. El Bopreal Serie 2 cotizando al 96% de paridad podría ser una aproximación", detallaron.

Finalmente, sobre el impacto al mercado local, Bota considera que el flujo podría beneficiar a los precios de los activos locales.

"La inyección de este flujo en el mercado podría impulsar el alza de ciertos activos, especialmente aquellos que son los favoritos de los inversores, como algunas obligaciones negociables o Bopreales, debido a la demanda adicional que podrían tener", opinó Bota.