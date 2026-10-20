El principal encuentro de tendencias en Recursos Humanos de la región reunió a referentes de empresas, economía y liderazgo.

La transformación tecnológica, los cambios en las relaciones laborales y las nuevas expectativas de los trabajadores obligan a las empresas a revisar sus estrategias de gestión del talento. En ese escenario, la flexibilidad de los beneficios, la adaptación a distintas generaciones y la incorporación de inteligencia artificial aparecen entre los principales desafíos para las áreas de Recursos Humanos de cara a 2027.

Estos temas atravesaron la séptima edición de HRTrends, el encuentro organizado por Bonda en Buenos Aires, que reunió a más de 700 profesionales para debatir sobre el futuro del trabajo, las tendencias en gestión de personas y los cambios que deberán afrontar las organizaciones.

La idea fue debatir cómo evolucionan las organizaciones frente a la inteligencia artificial, los cambios regulatorios y las nuevas expectativas de las personas. HRTrends

Beneficios flexibles: qué buscan las empresas para retener talento

Uno de los ejes del encuentro fue la evolución de los beneficios corporativos y la necesidad de adaptarlos a las circunstancias de cada empleado. Agustín Perelman, cofundador de Bonda, sostuvo que las empresas deben dejar de evaluar estas herramientas exclusivamente por su valor económico y considerar el impacto que tienen en la vida de las personas.

“Un beneficio no vale por lo que es, sino por lo que le resuelve a una persona en ese momento de su vida”, afirmó.

Perelman repasó la transformación de la compañía desde 2020, cuando reformuló su propuesta para responder a nuevas demandas vinculadas con el bienestar, las compras digitales y los sistemas de reconocimiento mediante puntos canjeables por tarjetas de regalo.

Agustín Perelman, cofundador de Bonda RaMA

Según el Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026, el 88,3% de las empresas considera que los beneficios flexibles favorecen la permanencia del talento. Entre los colaboradores, el 74% los percibe como un apoyo económico relevante.

Recambio generacional: cómo cambian las expectativas de los empleados

La convivencia de distintas generaciones dentro de una misma organización plantea otro desafío para las áreas de Capital Humano: diseñar propuestas que respondan a necesidades diferentes sin perder coherencia en la cultura corporativa.

Durante el panel Donde las personas importan: organizaciones que marcan la diferencia, Sebastián Torriti, gerente de Capital Humano y Transformación de Banco Hipotecario, describió el cambio en la composición de la plantilla de la entidad. Hace tres años, el 2% de sus empleados tenía menos de 30 años; actualmente, ese grupo representa entre el 28% y el 29%.

“La gente hoy se conecta con el propósito y no tanto con la posición”, señaló.

Denise Mizrahi, gerente senior de People, Performance & Culture de KPMG, explicó que la firma analizó la experiencia de sus colaboradores desde el ingreso hasta la salida para identificar las diferencias entre generaciones. Según describió, la Generación Z necesita conocer desde el comienzo sus posibilidades de crecimiento, los millennials valoran los desafíos y el reconocimiento, mientras que la Generación X busca que se reconozca su trayectoria.

“La clave es tener información, datos y construir una estrategia sobre la base de eso”, resumió.

El desafío también alcanza a las empresas en expansión. Sofía Suárez Vigil, gerente de People and Culture de Farmaplus, contó que la cadena pasó de 45 sucursales en 2024 a más de 100 en Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata.

“Poner a las personas en el centro tiene que ver con que el crecimiento no deje a nadie lejos: ni el cliente que viene a la farmacia ni el empleado que lo atiende”, afirmó.

Desde Enel, Bárbara Cornejo, gerente de People Empowerment, planteó que la transformación tecnológica también exige revisar el papel de las áreas de Recursos Humanos. “En un mundo con tanta tecnología, volvernos más humanos nos obliga a dedicarnos a las personas y a entender qué necesitan”, sostuvo.

Inteligencia artificial: cómo cambia la gestión de las empresas

La incorporación de nuevas tecnologías fue otro de los temas centrales de HRTrends. Carolina Civale, gerente de Optimización y Tecnologías de YPF, describió el proceso de transformación de la compañía, que avanza desde la digitalización de tareas hacia un modelo de gestión basado en datos e inteligencia artificial.

La estrategia contempla cuatro etapas: digitalizar, integrar, optimizar e “inteligentizar”. De acuerdo con los datos que presentó, más del 50% de las inversiones de los últimos tres años se destinó a reemplazar tecnologías obsoletas. Además, la empresa identificó más de 300 oportunidades de mejora mediante la metodología Lean.

La discusión también incluyó el impacto de la inteligencia artificial sobre la actividad económica. El analista Claudio Zuchovicki anticipó que las mayores oportunidades de crecimiento se concentrarán en la economía real, especialmente en los sectores de energía y minería, y advirtió sobre la transformación que la tecnología está generando en distintas industrias.

“No le tengan tanto miedo al futuro. Nos vamos a tener que arriesgar en la economía real”, afirmó.

Reforma laboral: los cambios que deberán considerar las empresas

La modernización de las relaciones laborales fue otro de los ejes de la jornada. Carlos Ray, Head of Legal & H&S de Randstad para Argentina y Uruguay, analizó los desafíos de un mercado de trabajo con elevados niveles de informalidad y costos laborales que, según su exposición, se encuentran entre los más altos de las economías comparadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre los aspectos que podrían incidir en la gestión de personal mencionó el rediseño de los beneficios sociales, la revisión del período de prueba, la implementación de bancos de horas y la adaptación de las políticas de teletrabajo.

Estos cambios plantean nuevas exigencias para las áreas de Recursos Humanos, que deberán adecuar sus políticas a las modificaciones regulatorias y a las necesidades operativas de cada organización.

Liderazgo empresarial: el talento individual al servicio del equipo

La jornada concluyó con la participación de Luciana Aymar, ex capitana de Las Leonas y ocho veces elegida mejor jugadora de hockey del mundo, quien trasladó al ámbito corporativo su experiencia en el deporte de alto rendimiento.

Aymar destacó la importancia de poner las capacidades individuales al servicio de los objetivos colectivos y de entender al líder como alguien que facilita el crecimiento de los demás.

La jornada concluyó con la participación de Luciana Aymar, ex capitana de Las Leonas RaMA

“Por momentos sentí que mi talento podía obstaculizar al resto, eso me llevó a trabajar para hacer brillar al equipo”, contó.

También señaló el sentido de pertenencia, los valores compartidos, la resiliencia y la cultura como elementos centrales para construir equipos capaces de sostener sus objetivos.

HRTrends: más de 700 asistentes y 2.000 clientes para Bonda

HRTrends se realiza en Argentina, Chile, Colombia y México. A lo largo de sus distintas ediciones, el encuentro reunió a más de 7.000 asistentes y más de 90 oradores de América Latina.

Durante esta edición, Bonda anunció que alcanzó los 2.000 clientes. Brian Klahr, cofundador de la compañía, sostuvo que el objetivo del evento es acercar a los responsables de Recursos Humanos experiencias y prácticas que puedan aplicar en sus organizaciones.

“En cada edición nos desafiamos a llevar adelante el mejor evento para los líderes de Recursos Humanos y de las áreas de Talento de toda la región. El objetivo va mucho más allá del networking: queremos que nuestros asistentes conozcan las mejores prácticas y los casos más innovadores, y que se lleven ese conocimiento a sus empresas para ponerlo en práctica”, explicó.

Las exposiciones dejaron como eje común la necesidad de combinar la incorporación de tecnología con una gestión más flexible y atenta a las expectativas de los trabajadores. Para las empresas, el desafío hacia 2027 será adaptar sus procesos y políticas sin perder de vista el desarrollo de las personas y la construcción de equipos.