Los estudiantes que perciban beneficios similares dispuestos por el Estado Nacional como las Becas Progresar o las Becas YPF no podrán acceder a las Becas Manuel Belgrano.

El Gobierno nacional oficializó una nueva suba en los montos del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Lo hizo mediante la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, este viernes.

La medida, que lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, dispone que el nuevo valor entrará en vigencia a partir de la cuota correspondiente al mes de junio de 2026. Así, se estableció que el beneficio mensual ahora será de $ 187.495.

Becas Manuel Belgrano, con nuevo monto: qué dijo el Gobierno sobre la suba

La decisión administrativa de elevar el beneficio se fundamenta de forma directa en el Decreto N° 594 del 15 de julio de 2026, a través del cual el Poder Ejecutivo dispuso una ampliación del crédito presupuestario destinado específicamente al pago de becas.

Con estos fondos adicionales garantizados, la Subsecretaría de Políticas Universitarias -órgano de aplicación del programa- propició el incremento para no perder el poder de cobertura de la asistencia.

Cómo se actualizó este año

El programa, que cuenta con un cupo máximo de 36.000 becas activas para la Convocatoria 2026, registró una progresiva escala de actualizaciones en lo que va del ejercicio:

Inicio de la Convocatoria (marzo 2026): monto original, $ 81.685. Primera actualización (junio 2026): mediante la Resolución N° 431, el valor se incrementó a $ 122.527. Segunda actualización (agosto 2026): con la nueva resolución, ese valor de junio se recalcula y llega a $187.495.

Becas Manuel Belgrano: quiénes pueden aplicar

El Programa Manuel Belgrano tiene como meta central proveer un incentivo económico para que jóvenes de hogares de bajos ingresos puedan realizar carreras universitarias o tecnicaturas .

El requisito clave es que estas especialidades se enmarquen en disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país. Requisitos:

Estudiantes argentinos nativos o naturalizados.

Jóvenes de entre 17 y 30 años (con excepciones para casos priorizados).

Alumnos regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.

Personas cuyos ingresos familiares no superen seis salarios mínimos.

Una por una, las carreras que son compatibles

Este año se actualizó la lista de carreras e instituciones alcanzadas, incorporando modificaciones en función de la oferta académica vigente. El programa prioriza especialmente áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico.

Entre las principales áreas incluidas se destacan: