Buenos Aires reestructuró el 98% de su deuda y Kicillof cruzó a Vidal y Macri: "Se endeudaron a lo loco"

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó los resultados del canje de deuda, donde reestructurará el 98% de las tenencias bajo moneda extranjera, según detallaron en una conferencia de prensa. "La aceptación es casi universal . Esto es lo que puede pagar la provincia de Buenos Aires", remarcó el gobernador bonerense Axel Kicillof.

"El viernes de la semana pasada concluyó la recepción de ofertas. Hemos obtenido una adhesión suficiente para canjear el 98% de la deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires", detalló el ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López.

En las nuevas condiciones, el alivio financiero es de más de u$s 4.600 millones entre este año y 2027. "Hemos reducido considerablemente el costo de la deuda", remarcó el funcionario junto con el estiramiento de plazos en moneda extranjera y bajo ley extranjera.

Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense

El ministro consideró que la deuda era "impagable" porque los recursos de la provincia sólo llegaban a cubrir el 20%. "No fue un capricho sino que era absolutamente necesario buscar una solución de fondo", agregó. "Esto nos permite despejar incertidumbre y avanzar para poner en marcha a la provincia", remarcó López.



la deuda en campaña

"Se viene debatiendo mucho sobre el endeudamiento", indicó López que le respondió a la ex gobernadora María Eugenia Vidal quien dijo que a las deudas hay que devolverlas. "Es cierto que hay que pagarlas pero no es lo mismo en la moneda en que se contraen y los plazos", remarcó el funcionario.

Para Kicillof, el proceso de endeudamiento que llevaron adelante Mauricio Macri y Vidal fue "el más ruinoso de la historia. No hubo gobierno que se endeudara, no pudiera pagar, después se endeudara con el FMI y no pudiera pagar y defaulteara la deuda pesos".

"Durante la gestión anterior se contrajo deuda por más de u$s 5.000 millones en euros y dólares en la provincia de Buenos Aires . La provincia recauda en pesos y el peso de esa deuda para la provincia creció fuertemente con las bruscas devaluaciones de 2018 y 2019", planteó López.

Según las cifras que presentó Kicillof, el endeudamiento de la provincia creció un 87,1% en la comparación entre el período 2008-2015 y 2016-2019. "Al termómetro de la deuda externa, María Eugenia Vidal lo hizo explotar", enfatizó. Entre 2008 y 2015, el acceso al mercado de deuda en dólares era limitado: todavía estaba pendiente la resolución del conflicto judicial de deuda nacional tras el default de 2001.

El Gobernador también marcó que el perfil de vencimientos ponía la carga sobre su gestión. "Nos dejaron el problema", dijo y sostuvo que el 74% de la deuda vencía en los cuatro años siguientes a la gestión de Vidal.

quejas de los bonistas

Kicillof apuntó contra las quejas de los bonistas y "una parte de la prensa local que se hacía eco". Los acreedores "quieren cobrar lo máximo posible y tener las mayores ventajas posibles y esa puja hizo que se demorara la negociación", indicó el gobernador bonaerense que analizó el tratamiento de las noticias sobre la reestructuración provincial.

"Trabajamos durante un año y medio sin descanso ", aseguró López, que agradeció a su equipo y, junto a Kicillof, el apoyo del ministerio de Economía de la Nación de Martín Guzmán.

El canje de deuda se prorrogó 21 veces hasta que se anunció el acuerdo con el principal acreedor, Golden Tree Asset Management. A partir de ese punto, llevó un mes más sumar al resto de los tenedores de bonos, en medio de las críticas de "los acreedores mayoritarios" reunidos en el Grupo Ad Hoc de bonistas que terminaron entrando al canje.