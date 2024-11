El plan bonaerense 2025, los impuestos, señal por deuda y el agujero que deja Milei

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó los proyectos del Presupuesto 2025 y la Ley impositiva para el año próximo. En diálogo con El Cronista, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, indicó que el proyecto tiene 3 ejes de gestión para "seguir fortaleciendo Estado presente sin descuidar la sostenibilidad fiscal, con financiamiento responsable".

"Hay 3 ejes de prioridades de gestión y uno es la inclusión social, con los programas de alimentos para el sistema escolar y en general con más de 1 billón de pesos. La inversión social representa un aumento real del 36%", indicó López, funcionario del gobierno de Axel Kicillof. "El segundo eje es el de inversión en infraestructura con obras. Las obras se ralentizaron a principios de año por el contexto macroeconómico".

¿Se retomaron proyectos en marcha o son obras nuevas?

Este año nos propusimos continuar las obras veníamos ejecutando tras la incertidumbre de principios de año. El inicio de obras nuevas fue quirúrgico, pero para el año que viene se prevén obras nuevas. El gasto previsto es de $ 2,6 billones, lo que representa el 7,8% del Presupuesto, es muy significativo.

El tercer eje es el productivo, que se complementa con las acciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con créditos a más de 50 mil empresas y sostén de consumo con 9 millones de bonaerenses. El mandato de las urnas es seguir fortaleciendo al Estado, con una dinámica fiscal sostenible.

¿Qué esperan en ingresos y cuál es el plan impositivo?

La premisa de la ley impositiva es no incrementar la carga tributaria sobre los sectores productivos de la provincia. No hay modificación de alícuotas en ingresos brutos de la provincia. Lo que se hace es actualizar los topes de facturación. No estamos planteando modificaciones en la estructura tributaria y progresiva en los impuestos patrimoniales.

¿Cuál es la proyección para la recaudación?

ARBA viene haciendo un trabajo importante en administración tributaria, cumplimiento, hemos lanzado un plan de facilidades de pago. Hemos podido en un año complicado sostener un cumplimiento bastante alto. ARBA continúa con la mejora de tecnología, fiscalización, con balanzas en rutas de la provincia de Buenos Aires. Este año la recaudación cayó menos que la nacional.

¿Habrá un gravamen por el blanqueo?

No está previendo ningún impuesto específico respecto al blanqueo.

¿Qué se espera para la actividad económica?

Yo no estoy viendo indicios de una recuperación económica que pueda derivar en un crecimiento del 5% el año que viene. La situación en PBA sigue siendo muy preocupante por las decisiones del Gobierno nacional en la construcción, la industria y el comercio.

La inversión de $ 2,6 billones en obra pública, ¿cuánto implica contra este año?

Es un crecimiento del crecimiento es del 70% en un presupuesto que plantea inflación del 18% a diciembre -según el Nacional-. Es significativo acorde al ritmo de ejecución de este año que fue dispar.

¿Cuánto le cuesta a la provincia suplir la asistencia donde ajustó el Estado Nacional?

Estamos en una situación inédita en el marco del federalismo argentino. Por un lado está el impacto de la recesión, aunque la recaudación provincial cae menos en términos reales que la nacional. El efecto en reducción es del 10% real. A eso hay que sumar el recorte de transferencias no automáticas que son obligatorias. Hay una deuda acumulada en la previsión hacia fin de año de $ 2 billones por transferencias no automáticas y hay que sumar la pérdida por recaudación real.

Está comprometido poco más del 10% del Presupuesto de la provincia. Eso lo que hay que suplir y no puede llegar a esa cantidad de recursos y trabajamos fuertemente para cumplir con las funciones del Estado provincial. Es imposible hacernos cargo de todo lo que abandona el Gobierno nacional.

¿Tienen alguna estimación de inversión por el régimen estratégico de la provincia?

Tiene que ser tratado por el Senado. Tenemos confianza de que se va a aprobar y que va a ser un buen indicio para las empresas. No tenemos una estimación del impacto pero puede ser importante porque los beneficios son significativos y están atados a metas de cumplimiento y un encadenamiento productivo y de empleo.

¿Qué expectativas tienen sobre la inflación?

La inflación sigue impactando en el poder adquisitivo en el marco de una recesión brutal. Cuando se saca el efecto del agro, se observa una caída de actividad entre 7 y 8% que es muy profunda y sumada a la inflación sigue siendo significativo para el poder adquisitivo.

¿Con la baja del riesgo país, analizan alguna emisión de deuda el año próximo?

Estamos cómodos con la estrategia de financiamiento de organismos multilaterales. Hemos recibido una cartera de u$s 1200 millones y con 15 nuevos proyectos la hemos incrementado a u$s 2800 millones. Este año tenemos u$s 400 millones, un récord de desembolsos de multilaterales y el año que viene pensamos llegar a más de u$s 500 millones. Vamos a seguir con el financiamiento del mercado local.

¿Cuánto hay que pagar de deuda privada en dólares?

Para el pago de bonos externos hay un perfil de vencimiento sostenible. Este año se cumplieron las amortizaciones de capital en moneda extranjera, fueron dos cuotas en total de u$s 230 millones; el año que viene vamos a cumplir con amortizaciones de u$s 290 millones. La reestructuración de deuda nos permitió alivio hasta 2023 y este año se pagaron u$s 700 millones y estamos lejos de los u$s 1500 millones que había que afrontar por año. El año que viene son casi u$s 800 millones, sigue siendo sostenible.