Este sábado, 9 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con la Lluvia suele simbolizar limpieza y renovación emocional; puede anunciar alivio, crecimiento o nuevas oportunidades. Si es suave sugiere calma y fertilidad; si es tormentosa, tensiones y desbordes emocionales. Mojarse indica vulnerabilidad; un paraguas, protección. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.