El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó los nuevos valores de la canasta de crianza correspondientes a diciembre de 2025.

Este indicador proporciona una estimación del costo de criar a un niño o adolescente de hasta 12 años en Argentina, abarcando bienes y servicios esenciales.

¿Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina?

El segmento de niños de 6 a 12 años mostró el mayor costo, alcanzando un total de $586.627. Este monto se desglosó en $302.411 para bienes y servicios y $284.217 para el cuidado.

La canasta de crianza se dividió en cuatro grupos etarios, según los niveles de escolarización. Los valores de diciembre de 2025 fueron los siguientes:

Menores de 1 año

$460.178, de los cuales $148.236 correspondieron a bienes y servicios y $311.942 al cuidado.

Niños de 1 a 3 años

$547.913, con $191.408 en bienes y servicios y $356.505 en cuidado.

Niños de 4 a 5 años

$466.596, distribuidos entre $243.780 en bienes y servicios y $222.816 en cuidado.

Niños de 6 a 12 años

$586.627, el tramo con mayor carga económica para las familias.

¿Cómo se calcula el costo de la Canasta de Crianza?

El cálculo del costo de crianza se basó en dos componentes principales: el costo de bienes y servicios, que se fundamentó en la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, ajustada por edad mediante el coeficiente de adulto equivalente.

Por otro lado, el cuidado se valoró considerando las horas necesarias y el costo por hora del personal de casas particulares en la categoría de “Asistencia y cuidado de personas”.

Crianza infantil y costos variables en Argentina

Es importante mencionar que el costo de crianza no solo varía según la edad de los niños. En diferentes provincias de Argentina, los costos de vida pueden ser significativamente distintos, lo que impacta en el gasto familiar destinado a la crianza.

Por otro lado, el informe del Indec también sugiere que el aumento en el costo de crianza puede estar relacionado con la inflación y el aumento de precios en bienes y servicios esenciales.