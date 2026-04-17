El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes el uso de la capacidad instalada de febrero, que se ubicó en 54,6%, nivel inferior al del mismo mes de 2025, que fue de 58,6%. En la comparación con enero de este año, hubo una mejoría de un 1%. Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), las industrias metálicas básicas (59,7%), y productos alimenticios y bebidas (58,6%). Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son la edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49,0%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%), y metalmecánica excepto automotores (33,9%). La industria metalmecánica excepto automotores, principal incidencia negativa, registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 33,9%, inferior al registrado en febrero de 2025 (44,0%) relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria cae interanualmente 37,7% y la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una disminución de 38,0%. La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9%, inferior al de febrero de 2025 (54,6%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices. Las industrias metálicas básicas presentan en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 59,7%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (67,3%). En este sentido, la producción de acero crudo presenta una disminución interanual de 14,0% en el mes bajo observación, según datos de la Cámara Argentina del Acero. Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,6%, inferior al registrado en febrero del año anterior (62,4%), relacionado principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a una disminución en la producción de carne vacuna. Según datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas registra en febrero una caída interanual de 21,9%, mientras que la producción de carne vacuna presenta una baja interanual de 8,2%. La refinación del petróleo, por su parte, muestra en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,9%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,9%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo. El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada. Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.