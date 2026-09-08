Confirmado y Oficial | Trabajadores de la ANAC recibirán un plus además del aumento de septiembre si forman parte de esta lista.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó un aumento salarial para septiembre, oficializado a través del Decreto 832/2026 y el Acta Paritaria homologada el 25 de agosto.

Además del básico actualizado, varios grupos de trabajadores cobrarán suplementos adicionales según su función.

Cuánto es el aumento base y qué suplementos se suman

Desde el 1° de septiembre, el Módulo Básico de ANAC quedó fijado en $2.098,97, valor sobre el que se calculan los ingresos de los distintos niveles escalafonarios del organismo.

A ese básico se le suman adicionales según el agrupamiento, el título académico y la función desempeñada. Entre los principales se destacan:

Adicional por título universitario : de $735.374,14 (Nivel A) hasta $202.025,86 (Nivel M).

Adicional por título terciario : de $525.267,24 (Nivel A) hasta $144.304,19 (Nivel M).

Asignación por función crítica : de $945.481,04 (Nivel A) hasta $259.747,54 (Nivel M).

Función aeronáutica general : de $315.160,35 (Nivel A) hasta $86.582,51 (Nivel M).

Función directiva en categorías superiores: $1.365.694,83 (Nivel A) y $1.185.603,20 (Nivel B).

Confirmado y Oficial | Trabajadores de la ANAC recibirán un plus además del aumento de septiembre si forman parte de esta lista. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Quiénes cobran el Suplemento por Densidad de Tráfico

Uno de los adicionales más relevantes para el personal operativo es el Suplemento por Densidad de Tráfico, que se calcula según el volumen de operaciones aéreas del aeropuerto donde presta servicio cada trabajador:

10% extra sobre el básico para quienes se desempeñan en aeropuertos con más de 20.000 operaciones anuales.

5% extra para el personal de aeropuertos con entre 3.000 y 20.000 operaciones anuales.

Este suplemento busca compensar la carga de trabajo en las terminales con mayor tránsito de vuelos, donde la exigencia operativa es más alta.

En la práctica, esto significa que dos trabajadores con el mismo nivel escalafonario pueden cobrar montos distintos según el aeropuerto en el que estén asignados.

Cómo impacta en el recibo de sueldo de septiembre

Los nuevos valores ya rigen desde el primer día del mes, por lo que deberían reflejarse en los recibos que se liquiden en las próximas semanas. Quienes acumulen más de un adicional, por ejemplo, título universitario más función crítica, verán la suma de ambos conceptos por separado en su liquidación.

Para el personal que se desempeña en los aeropuertos de mayor movimiento del país, como Ezeiza o Aeroparque, la combinación del básico actualizado con el Suplemento por Densidad de Tráfico y los adicionales por función representa la mayor parte del ingreso mensual, muy por encima del módulo básico tomado de forma aislada.

El aumento se aplicó en medio de un contexto de tensión gremial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había advertido con medidas de fuerza en distintos aeropuertos del país por reclamos salariales y pedidos de reapertura de la paritaria sectorial. Si bien el organismo avanzó con esta actualización, el sindicato continúa reclamando ajustes adicionales en otros puntos de la escala.

En conclusión, el nuevo esquema salarial de ANAC combina el aumento del básico con una serie de adicionales que varían según el nivel, el título y la función de cada trabajador, por lo que el monto final de bolsillo puede diferir bastante entre distintos puestos del organismo.