La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de pago de los Vouchers Educativos correspondiente a junio 2026.

El beneficio alcanza a estudiantes de niveles inicial, primario y secundario que asisten a establecimientos educativos que reciben al menos un 75% de aporte estatal.

El objetivo declarado del programa es evitar la deserción escolar, brindando una ayuda económica a las familias para acompañar la educación de niños y jóvenes de todo el país.

ANSES confirmó la fecha de cobro de los Vouchers Educativos en junio 2026:

El organismo confirmó que todos los beneficiarios recibirán el monto por los vouchers el próximo viernes 12 de junio, sin importar la terminación de sus DNI.

El beneficio lo cobrará el adulto responsable registrado en la entidad, pero en caso de ser 2 personas que estén registradas y convivan con el hijo, la madre obtendrá el dinero.

Voucher educativo: cómo saber si me corresponde cobrar

Para saber si corresponde acceder al beneficio, hay que cumplir una serie de condiciones.

El solicitante debe tener DNI argentino y al menos dos años de residencia legal en el país, y sus hijos o menores a cargo deben asistir a establecimientos de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario que cuenten con al menos 75% de aporte estatal.

Además, los ingresos del grupo familiar no pueden superar los siete salarios mínimos, vitales y móviles . El programa otorga un voucher por cada hijo en edad escolar y es compatible con cualquier otra prestación del Estado.

También hay condiciones que el solicitante debe mantener una vez obtenido el beneficio. El estudiante debe conservar su condición de alumno regular, dato que la institución educativa verifica de manera mensual.

Voucher educativo: cuánto paga

En cuanto al monto, el beneficio no tiene un valor fijo en pesos sino que se calcula como el 50% de la cuota programática del establecimiento al que asiste el menor, con un tope máximo por hijo establecido por la normativa vigente para el ciclo lectivo 2026 .

Para las solicitudes de junio, el ingreso familiar máximo permitido se calcula tomando como referencia el valor del salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de carga de la solicitud.

El pago se acredita directamente por transferencia bancaria en la cuenta informada por el beneficiario y puede cobrarse hasta diciembre inclusive.

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Voucher educativo: cómo inscribirse

La inscripción se realiza de forma 100% digital, gratuita y sin intermediarios.

El trámite lo debe completar uno de los responsables parentales ingresando con usuario y contraseña a la app Mi Argentina y luego accediendo a la plataforma oficial del programa en voucherseducativos.educacion.gob.ar, donde se cargan los datos del adulto, del estudiante y de la institución educativa.

El resultado de cada solicitud se publica en esa misma plataforma; en caso de rechazo por cuestiones académicas, hay un plazo de cinco días corridos para presentar un reclamo con documentación respaldatoria.

Un punto a tener en cuenta antes de iniciar el trámite es verificar el porcentaje exacto de aporte estatal que recibe el colegio, ya que ese dato es el principal motivo de rechazo del sistema: si la institución no alcanza el umbral del 75%, la solicitud cae automáticamente.