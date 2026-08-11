Cambian las escuelas | La SEP anunció la eliminación de materias y ya confirmó el plazo límite para las instituciones

Las transformaciones en el sistema educativo mexicano avanzan con medidas firmes para resguardar el bienestar escolar. Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la eliminación de materias, planes de adiestramiento militar y esquemas de formación rígida en planteles de educación básica y media superior del país.

Esta reestructuración busca adaptar las instituciones educativas al modelo pedagógico vigente y garantizar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes. De esta manera, ya se conocen cuáles son los planteles afectados, el plazo límite fijado por las autoridades de gobierno y los motivos detrás de esta relevante resolución oficial.

Cambian las escuelas | La SEP anunció la eliminación de materias y ya confirmó el plazo límite para las instituciones Gobierno de México

¿Qué escuelas deben cambiar su modelo educativo según la SEP?

La medida alcanza a un total de 26 escuelas militarizadas detectadas en el territorio nacional, según informó el titular de la SEP, Mario Delgado, durante la conferencia matutina del Gobierno de México (Boletín SEP No. 260). De este grupo de instituciones:

25 planteles ubicados en estados como Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas han iniciado un proceso de reconversión curricular y administrativa.

1 plantel (la Escuela Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas) fue clausurado de manera definitiva.

La autoridad educativa precisó que la figura de “escuela militarizada” no está contemplada en la legislación mexicana para la educación básica ni media superior regular. La formación de corte castrense es facultad exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) para la preparación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

¿Cuál es el plazo límite para que las instituciones completen la transformación?

Las autoridades educativas fijaron como fecha límite el 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, para que todos los planteles involucrados eliminen formalmente el modelo militarizado.

Cambian las escuelas | La SEP anunció la eliminación de materias y ya confirmó el plazo límite para las instituciones Gobierno de Coahuila

Aquellas instituciones que no modifiquen sus planes de estudio, denominación e identidad institucional antes de la fecha límite serán clausuradas por las autoridades estatales y federales.

En caso de clausura, las directivas de la SEP estipulan el reembolso de colegiaturas e inscripciones cobradas, así como la entrega de documentación para facilitar la reubicación de los alumnos en escuelas regulares.

¿Qué materias y contenidos se eliminarán del plan de estudios?

Para lograr la regulación exigida por el Estado, los planteles deberán concretar cambios profundos en su oferta pedagógica:

Eliminación de materias y contenidos castrenses : se suprimen de los programas las asignaturas de adiestramiento militar, tácticas de instrucción de campo y reglamentos de disciplina rígida.

Sustitución de identidad e imagen : se prohíbe el uso de términos militarizados en la razón social, uniformes y nomenclatura de las instituciones.

Adopción del modelo oficial: se integrarán contenidos enfocados en la Nueva Escuela Mexicana, con énfasis en civismo, humanismo mexicano, derechos humanos, cultura de paz y empatía.

¿Por qué las autoridades decidieron eliminar el modelo militarizado?

La determinación de la SEP se fundamenta en un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos elaborado en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional. Diversas investigaciones y reportes habían advertido sobre la falta de regulación, opacidad y dinámicas de castigo físico en este tipo de academias privadas.

El proceso de regulación y clausura se aceleró tras registrarse hechos trágicos en los que perdieron la vida estudiantes menores de edad, entre ellos el caso de Dafne Zapata (13 años), fallecida por asfixia por sumersión en Tamaulipas, y el de Erick Torbellín (13 años) en la Ciudad de México.

Ante estos sucesos, el Gobierno de México ratificó que la disciplina escolar en ningún caso puede traducirse en maltratos o abusos que vulneren la integridad física de los estudiantes.