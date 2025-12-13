El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos personales de hasta $ 100.000.000 destinada a la compra de vehículos nuevos o usados, con condiciones flexibles, plazos largos y una tasa muy por debajo del promedio del mercado.

La propuesta se convirtió en una de las opciones más atractivas para quienes buscan financiar un auto en un contexto de crédito caro y tasas elevadas.

¿Qué crédito ofrece el Banco Nación para comprar autos?

Dentro de su programa “+Autos con BNA”, el Banco Nación permite financiar la compra de:

Autos, camionetas y utilitarios

Vehículos 0 km o usados

Unidades nacionales o importadas

Modelos con hasta 10 años de antigüedad

El préstamo puede cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, incluido el IVA, y se otorga a sola firma, sin prenda ni garantía sobre el auto.

Cuáles son las condiciones del préstamo de hasta $100.000.000

Las principales características del crédito son:

Monto máximo: $ 100.000.000

Plazo: hasta 72 meses (6 años)

Tasa Nominal Anual (TNA): 38% fija

Costo Financiero Total (CFT): 57% anual

Sistema: crédito personal

Ahorro previo: no requerido

La tasa es significativamente más baja que la de otros préstamos personales, que en muchos casos superan el 70% anual.

Cómo se calcula la cuota y cuál es el ingreso mínimo

El Banco Nación establece que la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos comprobables del solicitante.

Por lo tanto, si un préstamo es de $ 10.000.000, la cuota sería de $ 420.699

La cuota se debita automáticamente de una caja de ahorros, que debe contar con fondos suficientes al momento del vencimiento.

Quiénes pueden acceder a los créditos del Banco Nación

Podrán solicitar este préstamo:

Personas mayores de 18 años

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas y autónomos

Jubilados y pensionados

Personas con capacidad crediticia vigente

Un dato clave es que no es obligatorio ser cliente del Banco Nación para acceder al crédito.

Cómo tramitar el préstamo del Banco Nación

El trámite es rápido y 100% digital, y se realiza directamente en la concesionaria adherida al programa. El paso a paso es el siguiente:

Presentarse en una concesionaria adherida con el DNI.

Consultar el monto disponible según los ingresos.

El vendedor carga los datos personales y del vehículo.

Desde el celular, a través de la app BNA+, se valida la identidad y se aceptan las condiciones.

La aprobación es inmediata y permite concretar la compra en el momento. El listado de concesionarias participantes y los detalles actualizados del crédito se pueden consultar en el sitio oficial del Banco Nación