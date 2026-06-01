Los cajeros automáticos son herramientas fundamental los clientes de bancos. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales aún son claves para todos aquellos que desean extraer efectivo fácil, seguro y sin tener que hacer filas en los bancos

Asimismo, están disponibles las 24 horas, incluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.

¿Cuánta plata puedo extraer del cajero automático?

Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente. Los limites cambian según cada entidad:

Banco Tope de extracción diario Banco Nación Tope de $ 150.000 por día, puede extenderse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking. Banco Provincia Máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias. Banco Ciudad Límite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000. Banco Galicia Extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. ICBC Tope diario de $ 550.000. Banco BBVA Límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente. Banco Macro Su límite se mantiene en $ 400.000 Banco Santander Retiros de hasta $ 1 millón por día.

Billeteras virtuales: hasta cuánto dinero se puede transferir sin que sepa ARCA

Las billeteras virtuales también son una aliado clave para los ahorristas y clientes que buscan sacar rendimientos de forma fácil y segura. Según un informe del Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años las utilizan.

Desde el Gobierno nacional aplicaron nuevas medidas económicas en el arco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”. De esta manera, ARCA informó a partir de qué montos las billeteras deberán informar para las transferencias, extracciones, inversiones y más.

Concepto Antes Ahora - Personas Físicas Ahora - Personas Jurídicas Monto total sujeto a información $ 1.000.000 $ 50.000.000 $ 30.000.000 Extracción de dinero Desde cualquier monto (incluso $ 100) Hasta $ 10.000.000 Hasta $ 10.000.000 Saldos bancarios (último día del mes) $ 700.000 / $ 1.000.000 $ 50.000.000 $ 30.000.000 Plazos fijos $ 1.000.000 $ 100.000.000 $ 30.000.000 Transferencias y billeteras virtuales $ 2.000.000 $ 50.000.000 $ 30.000.000 Tenencias en Alycs (sociedades de bolsa) Se informaba cualquier monto $ 100.000.000 $ 30.000.000 Compras como consumidor final $ 250.000 en efectivo / $ 400.000 otros medios $ 10.000.000 $ 10.000.000

En caso superar los topes establecidos, el organismo fiscal podrá solicitar una justificación de fondos. Los documentos válidos son: