Los cajeros automáticos son una opción esencial para los ahorristas. Pese a que cada vez se usan más las billeteras virtuales, las terminales bancarias aún son útiles para quienes desean hacerse de efectivo en pocos minutos y sin tener que hacer largas colas en los bancos. En la misma línea, atienden las 24 horas del día y durante los feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes. Los bancos establecen un límite de extracción diario según el perfil de cada cliente. Las mismas cambian según cada entidad: Las billeteras virtuales se transformaron en una herramienta fundamental para los ahorristas. Según un informe del Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años las utilizan. El Gobierno nacional aplicó nuevas medidas económicas en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”. De esta manera, ARCA informó a partir de qué montos las billeteras deberán informar para las transferencias, extracciones, inversiones y más. ConceptoAntesAhora - Personas FísicasAhora - Personas JurídicasMonto total sujeto a información$ 1.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000Extracción de dineroDesde cualquier monto (incluso $ 100)Hasta $ 10.000.000Hasta $ 10.000.000Saldos bancarios (último día del mes)$ 700.000 / $ 1.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000Plazos fijos$ 1.000.000$ 100.000.000$ 30.000.000Transferencias y billeteras virtuales$ 2.000.000$ 50.000.000$ 30.000.000Tenencias en Alycs (sociedades de bolsa)Se informaba cualquier monto$ 100.000.000$ 30.000.000Compras como consumidor final$ 250.000 en efectivo / $ 400.000 otros medios$ 10.000.000$ 10.000.000 En caso superar los límites dados, el organismo fiscal podrá solicitar una justificación de fondos. Los documentos válidos son: Recibos de sueldo o comprobantes de haberesDeclaraciones juradas de impuestosFacturación en caso de autónomos o monotributistasContratos de compraventaCertificados de ingresos firmados por contadoresExtractos bancarios