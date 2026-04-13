El uso del dinero en efectivo sigue siendo habitual en España, pese al avance de los pagos digitales. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades han reforzado los controles para evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Este cambio ha generado dudas entre los clientes sobre qué operaciones pueden ser vigiladas o incluso sancionadas. En este contexto, la Agencia Tributaria y los organismos de control financiero han intensificado la supervisión sobre determinados movimientos en efectivo. No se trata de prohibir retirar o ingresar dinero, sino de detectar prácticas irregulares. La clave está en cómo se realizan estas operaciones y en si pueden justificarse correctamente. Retirar o ingresar dinero en efectivo en cajeros automáticos no es ilegal. Sin embargo, ciertas prácticas pueden levantar alertas en los sistemas de control. Las entidades financieras están obligadas a vigilar movimientos que resulten incoherentes con el perfil económico del cliente o que presenten patrones inusuales. Uno de los factores que más atención genera es el fraccionamiento de operaciones. Consiste en dividir una cantidad elevada en múltiples transacciones más pequeñas para evitar controles. Esta práctica puede interpretarse como un intento de ocultar el origen del dinero y activar una investigación. La normativa de prevención del blanqueo obliga a los bancos a reportar este tipo de comportamientos al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Además, los ingresos frecuentes de efectivo sin justificación clara también pueden ser objeto de revisión. Hacienda puede solicitar explicaciones si detecta discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios. En estos casos, la carga de la prueba recae en el contribuyente. Las sanciones no se aplican por retirar dinero del cajero en sí, sino por irregularidades asociadas al uso del efectivo. Si una persona no puede justificar el origen de los fondos o se detecta una conducta orientada a ocultar ingresos, la Agencia Tributaria puede iniciar un procedimiento sancionador. Las multas dependen del tipo de infracción. En casos de fraude fiscal, pueden alcanzar hasta el 150% de la cantidad no declarada, según la Ley General Tributaria. En situaciones vinculadas al blanqueo de capitales, las sanciones pueden ser aún mayores, dependiendo de la gravedad del caso. Otro aspecto relevante es el uso de efectivo en pagos entre particulares o profesionales. En España, existe un límite de 1000 euros en pagos en efectivo entre profesionales y consumidores, superarlo puede implicar sanciones tanto para quien paga como para quien recibe. El principal consejo es mantener la trazabilidad del dinero. Esto implica poder justificar el origen y el destino de los fondos en cualquier momento. Facturas, contratos o justificantes bancarios pueden ser clave ante una eventual revisión. También conviene evitar comportamientos que puedan interpretarse como irregulares. El fraccionamiento de operaciones, los ingresos repetidos sin explicación o los movimientos incoherentes con los ingresos declarados son señales que pueden activar controles automáticos. Informar al banco antes de realizar operaciones de importe elevado puede ayudar a evitar bloqueos o alertas internas. Aunque no es obligatorio, facilita la gestión y reduce el riesgo de incidencias. El refuerzo del control sobre el dinero en efectivo en España responde a una estrategia más amplia para combatir la economía sumergida. En este escenario, cada movimiento cuenta. No por su importe aislado, sino por el patrón que construye con el tiempo.