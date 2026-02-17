A principios de febrero de 2026, 180 autobuses de última generación procedentes de China llegaron a Nicaragua, marcando el inicio de una transformación en la movilidad del país. Estas unidades comenzaron a rodar en distintas regiones, representando mucho más que una renovación de flota: son una pieza clave en la estrategia de expansión de China en América Latina. Los nuevos buses cuentan con aire acondicionado, frenos ABS, cámaras integradas y asientos diseñados para mejorar la experiencia del pasajero. En muchas zonas del país, estas mejoras representan un cambio tangible para quienes dependen cada día del transporte público para llegar al trabajo, la escuela o sus hogares. El desembarco de estas unidades inaugura un plan más amplio: China prevé entregar hasta 600 autobuses a Nicaragua durante 2026, con el objetivo de modernizar progresivamente la flota nacional y mejorar la movilidad urbana y regional. La iniciativa beneficia directamente a 23 cooperativas de transporte y a decenas de conductores independientes, mejorando no solo la experiencia de los usuarios, sino también las condiciones laborales de quienes operan el sistema. La marca china Yutong, uno de los mayores fabricantes globales de autobuses, tiene un papel central en este acuerdo. Su presencia en Nicaragua se enmarca en una tendencia regional: el 85% de los buses eléctricos incorporados en América Latina desde 2018 han sido de origen chino. China no solo exporta vehículos, sino soluciones de movilidad sostenible, compromisos con eficiencia energética y alianzas de intercambio tecnológico. Para países con sistemas de transporte envejecidos, estos acuerdos representan una alternativa real de modernización. La posibilidad de integrar modelos híbridos y eléctricos que reduzcan emisiones y mejoren la calidad de vida urbana convierte estos acuerdos en una opción atractiva para gobiernos latinoamericanos que buscan actualizar sus infraestructuras de movilidad. El caso de Nicaragua ilustra cómo la llegada de tecnología china está redefiniendo el transporte público en la región, consolidando al país asiático como un actor determinante en la renovación de infraestructuras clave de América Latina.