Miles de usuarios que no configuraron el Monto Transaccional del Usuario (MTU) antes de enero de 2026 ya comenzaron a enfrentar limitaciones en las operaciones bancarias. Desde la entrada en vigor de la medida, las transferencias que superan ciertos montos pueden quedar retenidas de forma temporal o sujetas a procesos adicionales de validación.

Aunque las instituciones financieras habilitaron desde meses atrás la opción para que cada cliente definiera sus propios límites de transferencia, muchas personas omitieron realizar el trámite. Como consecuencia, sus cuentas quedaron sujetas a los topes automáticos establecidos por el sistema.

Estas son las transferencias que vigilarán los bancos. Fuente: Archivo

Las autoridades financieras advirtieron que quienes no actualizaron esta configuración podrían encontrar obstáculos al intentar mover cantidades superiores al límite predeterminado, ya que algunas operaciones requieren verificaciones extra o pueden demorarse hasta que se confirme su autenticidad.

¿Qué es el MTU y por qué puede bloquear tus transferencias de datos?

El Monto Transaccional del Usuario es un límite personalizado que cada cliente debe establecer en su banca digital, indicando la cantidad máxima de dinero que podrá transferir al mes a través de:

Aplicaciones móviles Banca en línea Teléfono

Esta iniciativa tiene como objetivo principal combatir el fraude electrónico, permitiendo que cada usuario tenga control total sobre sus movimientos financieros.

A partir del próximo año, cualquier operación que rebase el límite configurado será automáticamente detenida o requerirá una validación extra mediante código dinámico, llamada telefónica o token digital.

Es importante aclarar que no se trata de un bloqueo impuesto por los bancos, sino de un límite que los propios usuarios deben definir según sus necesidades de transferencia.

Cómo configurar y optimizar tu MTU a tiempo

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió un procedimiento sencillo para quienes se cuestionan cómo establecer el MTU.

Los usuarios deben acceder a su aplicación bancaria, localizar el menú de opciones o configuración de cuenta y proceder a ajustar el monto mensual deseado.

Este trámite requiere apenas unos segundos y puede ser modificado tantas veces como se considere necesario sin incurrir en costos adicionales.

Para aquellos que prefieren una atención más personalizada, también es factible realizar el ajuste directamente en la sucursal.

La ventaja de configurarlo de manera autónoma radica en que el usuario establece un límite acorde a sus hábitos financieros reales, previniendo sorpresas indeseadas al momento de llevar a cabo una transferencia significativa.

Consecuencias de no establecer el límite a tiempo

Si un usuario no configura su MTU antes del 1 de enero de 2026, el banco lo establecerá automáticamente basándose en dos criterios: el historial de operaciones del cliente y perfiles análogos de otros usuarios.

Esto implica que el límite impuesto podría no adaptarse a las necesidades reales de transferencia del usuario, ocasionando interrupciones inesperadas en momentos críticos.

Es importante subrayar que esta medida afecta únicamente a las transferencias electrónicas y a la gestión digital de fondos; no influye en pagos efectuados en ventanillas bancarias ni en compras directas con tarjeta en comercios. También se excluyen las cuentas de nivel 1, que ya cuentan con operaciones limitadas.