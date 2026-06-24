En detalle, el SAT sancionará a quienes reciben dinero de sus seres queridos, ya que no cumple con las disposiciones obligatorias de carácter fiscal. Actualmente rigen condiciones que deben ser cumplidas a nivel nacional para evitar sanciones económicas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia a los clientes bancarios que reciben transferencias de dinero de familiares o amigos. Se trata de una nueva disposición del organismo fiscal que, en caso de incumplimiento, implica una multa de hasta 35,000 pesos en México.

Transferencias de dinero. Fuente: Shutterstock

Checa los detalles de esta medida y mantén un historial económico positivo frente a las autoridades. Ten en cuenta que estas disposiciones están integradas dentro del marco regulatorio .

¿Cuáles son las razones por las que el SAT impondrá multas?

Ante este escenario, las autoridades destacan que es importante cumplir con esta obligación fiscal para evitar sanciones económicas.

Según el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente, el SAT recuerda a los contribuyentes que recibir préstamos en efectivo superiores a 600,000 pesos, incluso de familiares o amigos, debe ser declarado. Esto se considera un aumento de capital y, al no declararlo, se incurre en una falta que puede resultar en multas de hasta 35,000 pesos.

Lo cierto es que si los usuarios bancarios reciben dinero en efectivo de esta magnitud, será tomado como un aumento en el capital. Por lo tanto, están obligados a presentar la declaración correspondiente o se les cobra una multa costosa.

Estrategias efectivas para negociar deudas con el SAT

La Forma 86-A es un documento oficial que se utiliza para declarar los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que se reciben en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera. En este se deben incluir los siguientes datos:

Datos del contribuyente que recibió el préstamo

Datos del prestamista (nombre, RFC, domicilio, entre otros)

Monto del préstamo

Fecha en que se recibió el préstamo

Si deseas evitar las sanciones económicas del SAT, especialmente por las transferencias de dinero superiores a 600,000 pesos, es imperativo que lo declares ante el organismo fiscal utilizando la Forma 86-A. De esta manera, evitarás problemas y multas que pueden ascender hasta 35,000 pesos.