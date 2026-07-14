El principal desafío de la homologación de la experiencia de usuario en las transferencias realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) será establecer un estándar mínimo sin frenar la innovación entre las instituciones financieras, afirmó Juan Guerra, director general de Revolut México, durante una rueda de prensa previa al Open Finance 2050.

Aunque consideró que la medida impulsada por el Banco de México (Banxico) puede acelerar la adopción de los pagos digitales, advirtió que el regulador debe evitar que la estandarización reduzca los incentivos para que los participantes sigan desarrollando mejores experiencias para los usuarios.

“Yo creo que cualquier mejora en la experiencia del cliente es una mejora para el país. Esto puede acelerar la adopción de pagos digitales”, señaló.

Las declaraciones se dan luego de que Banxico publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos modificaciones regulatorias para el sistema de pagos. Entre ellas, destacan nuevas guías técnicas para homologar la experiencia de los usuarios al realizar transferencias electrónicas, con el objetivo de que el proceso sea más intuitivo, rápido y similar, sin importar la aplicación bancaria utilizada.

Un estándar mínimo, no un límite

Guerra explicó que algunas instituciones han logrado diferenciarse precisamente por ofrecer experiencias de usuario más ágiles e intuitivas, por lo que una homologación excesiva podría afectar esos esfuerzos.

“Hay empresas que construyeron su negocio distinguiendo su experiencia de usuario. Cuando te ponen una especie de homologación en términos generales, eso puede ir en detrimento de algunos de los disruptores que están tratando de innovar en la interfaz y la experiencia del usuario”, comentó.

En ese sentido, consideró que el reto para el banco central consiste en establecer un piso mínimo de calidad, sin convertirlo en un límite para la competencia.

“Como regulador, estás tratando de elevar el piso, pero tampoco quieres fijar un techo. Quieres que haya un mínimo estándar para que todo mejore sin impedir que los jugadores sigan innovando. Creo que se ha logrado un avance positivo”, afirmó.

El directivo añadió que este tipo de modelos ya ha demostrado resultados en otros mercados.

“Nosotros operamos en 41 países. Esto lo hemos visto en Brasil con Pix; funciona y funciona bien”, dijo.

México concentra inversiones millonarias

En la misma rueda de prensa, Mario Hernández, director y cofundador de Finvero, destacó que el ecosistema financiero mexicano vive un momento de fuerte atracción de inversiones, impulsado por la digitalización y la competencia entre nuevos jugadores.

Recordó que Nu comprometió una inversión de u$s 4,000 millones hacia 2030, mientras que Mercado Libre anunció una inversión de u$s 4,600 millones para este año.

También mencionó las adquisiciones de Buró de Crédito por TransUnion y de Círculo de Crédito por Equifax, operaciones valuadas en más de u$s 80 millones cada una, así como el crecimiento de Banco Plata, cuya valuación supera los u$s 5,000 millones.

A ello, dijo, se suma la inversión de u$s 80 millones que Revolut destinará este año a transformación digital en México.

“Esto suma alrededor de u$s 12,000 millones comprometidos, algo nunca antes visto”, aseguró Hernández.