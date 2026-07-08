Cada vez son más los trámites laborales que migran al formato digital con el objetivo de simplificar gestiones y reducir la necesidad de ingresar a múltiples sistemas. En ese marco, el Gobierno sumó una nueva funcionalidad destinada a los trabajadores en relación de dependencia, que podrán consultar información clave sobre su situación laboral de una manera más rápida y centralizada.

La iniciativa forma parte del proceso de digitalización de los servicios públicos y fue desarrollada en conjunto por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo es facilitar el acceso a información personal desde una plataforma de uso cotidiano, sin necesidad de realizar procedimientos adicionales.

Cómo funciona la nueva herramienta

La novedad consiste en la incorporación del servicio “Liquidación Digital” dentro de la aplicación Mi Argentina, disponible tanto en su versión web como para dispositivos móviles. Gracias a esta integración, los empleados del sector privado ya no necesitan contar con clave fiscal para acceder a la información disponible en el sistema.

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben ingresar a la sección “Trabajo” de la aplicación y seleccionar la opción “Liquidación Digital”. Allí podrán visualizar la información correspondiente a cada período registrado de manera simple, segura y centralizada.

Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar a la sección "Trabajo" de Mi Argentina y seleccionar la opción "Liquidación Digital" (Foto: Canalc).

Qué información podrán consultar los trabajadores

El nuevo módulo permite acceder al detalle completo de la liquidación de haberes, incluyendo el salario bruto, los descuentos aplicados, las contribuciones patronales y los importes destinados a los distintos subsistemas de la seguridad social.

Además, los usuarios podrán consultar conceptos como los aportes para jubilación, obra social, PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Asignaciones Familiares y el Fondo Solidario de Redistribución, entre otros datos correspondientes a cada liquidación.

Quiénes pueden acceder al servicio

La funcionalidad está disponible exclusivamente para los empleados del sector privado cuyos datos se encuentren incorporados al régimen de Liquidación Digital administrado por ARCA. Se trata de una ampliación de un sistema que ya funcionaba desde octubre de 2024, aunque hasta el momento solo podía utilizarse mediante el ingreso con clave fiscal.

Con esta actualización, la consulta pasa a estar integrada dentro de Mi Argentina, permitiendo que los trabajadores accedan a la misma información desde una plataforma más accesible y sin requisitos adicionales de autenticación tributaria.

Un paso más hacia la digitalización del Estado

La incorporación de este servicio se suma a otras herramientas que Mi Argentina viene integrando para concentrar documentación, credenciales y trámites en un único lugar. La estrategia apunta a simplificar la relación entre los ciudadanos y el Estado mediante servicios digitales cada vez más completos.

Quienes deseen conocer más detalles sobre el funcionamiento y el alcance de Liquidación Digital pueden consultar los micrositios habilitados por ARCA, donde se encuentra disponible toda la información sobre esta nueva herramienta y los trabajadores alcanzados por el servicio.