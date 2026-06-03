El Gobierno de Javier Milei actualizó el régimen correspondiente a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y dispuso la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos , con el objetivo de simplificar los procesos administrativos, ampliar la oferta de servicios para los usuarios y mantener los estándares de seguridad vial.

“Con esta reforma, se impulsa la modernización del sistema, promoviendo un esquema más competitivo, eficiente e integrado. De esta manera, se busca reemplazar mecanismos cerrados, fragmentados y burocráticos por un modelo más simple, interoperable y previsible para quienes viven, trabajan y circulan en todo el territorio argentino”, explicaron a través de un comunicado.

Los cambios fueron oficializados este miércoles a través de la Resolución 32/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La decisión apunta a descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

Cambios en la VTV: cómo funcionará el nuevo sistema

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital , a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores.

De este modo, las verificaciones de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales podrán realizarse en cualquiera de estos establecimientos , agilizando el sistema y eliminando restricciones injustificadas que impidan la libre interacción entre la oferta y la demanda.

Según informaron de manera oficial, se trata de un nuevo avance en la desregulación del transporte automotor, resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Impiden todas las VTV a los conductores que posean este elemento prohibido en su auto (foto: archivo)

“Gracias a esta normativa, los usuarios podrán realizar la revisión técnica vehicular que corresponda en su taller de confianza, siempre que el mismo cumpla con los requisitos técnicos exigidos y se encuentre inscripto en el registro, lo que permite compatibilizar la necesaria verificación técnica con un procedimiento más ágil, previsible y accesible para quienes deseen incorporarse al sistema", explicaron.

A su vez, los talleres podrán realizar la revisión de todo tipo de vehículos (comerciales, de pasajeros o de carga), así como de vehículos antiguos o especiales, y también de vehículos particulares.

En línea con la desburocratización de los procesos administrativos, la inscripción de los talleres se realizará sobre la base de una declaración jurada y contará con un plazo de tramitación determinado.

Vencido dicho plazo, operará un mecanismo de habilitación provisoria automática en caso de silencio administrativo, sujeto a control posterior.

Asimismo, se establece que la Subsecretaría de Transporte Automotor deberá implementar y desarrollar una base informática que consolide los datos de las revisiones técnicas realizadas por los talleres habilitados, permitiendo el registro y control de los certificados emitidos.

Los nuevos plazos para la VTV

Por último, se reconfiguran los plazos para la revisión técnica:

Primera inspección:

Vehículos particulares 0km: 5 años.

Vehículos cargas y pasajeros 0km: hasta 12 meses máximo.

Murió la VTV: todos estos autos ya no tendrán que hacerla desde abril (foto: archivo).

Revisión periódica:

Vehículos particulares (hasta 10 años): cada 24 meses.

Vehículos particulares (más de 10 años): cada 12 meses.

Vehículos no particulares (cargas y pasajeros): cada 12 meses.

En cuanto a los requisitos técnicos, se continuará exigiendo la presencia de un Director Técnico y el cumplimiento de los procedimientos de revisión establecidos en la normativa vigente.

La resolución completa