La licencia de conducir es un documento clave para circular en todo el país y debe renovarse periódicamente según la edad del titular. En la mayoría de los casos, el trámite consiste en realizar un examen psicofísico y abonar las tasas correspondientes.

Sin embargo, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires sumaron requisitos adicionales para conductores de mayor edad, quienes deberán rendir nuevamente el examen teórico y práctico para conservar su habilitación.

¿Quiénes deberán volver a hacer el examen práctico para renovar el registro?

En San Isidro, los mayores de 71 años pueden ser convocados a rendir examen teórico y práctico, además del psicofísico. La evaluación incluye una prueba de manejo en el Hipódromo local y un examen escrito de 40 preguntas sobre normas de tránsito, señalización y conducción segura.

En San Martín, la exigencia comienza a partir de los 65 años. Quienes superen esa edad deberán realizar el examen psicofísico y rendir teórico-práctico . Además, si la licencia está vencida por más de 90 días o el conductor cambió de jurisdicción sin renovar en el plazo legal, también deberá rendir todas las pruebas.

Cada jurisdicción tiene su propia normativa, por lo que los requisitos pueden variar según el municipio. Por eso, es fundamental consultar previamente en la sede local qué documentación y exámenes son obligatorios antes de iniciar el trámite.

¿Cómo renovar la licencia de conducir en San Isidro?

El trámite se inicia en el sistema TESI de la Municipalidad. Allí se genera el usuario, se solicita el turno y se elige día y horario para concurrir a la sede de Dardo Rocha 3444.

Aranceles para mayores de 71 años:

Tasa municipal : $ 20.040

Provincial : $ 2.080,50

Nacional : $ 6.800

Total: $ 28.920

El examen psicofísico incluye controles clínicos, oftalmológicos y psicológicos. Además, se requiere un examen teórico y práctico. Este último se realiza con vehículo propio en buen estado, con VTV y seguro vigente .

¿Cómo renovar la licencia de conducir en San Martín?

Los turnos se solicitan por WhatsApp, en línea o de forma presencial en la Central Unificada de Tránsito. El día del turno se abonan las boletas CENAT y CEPAT y se realizan los controles médicos y oftalmológicos.

Aranceles:

Clase A : 5 años ($ 33.670), 4 años ($ 27.750), 3 años (20.350), 2 años ($ 14.800) y 1 año ($ 7.400)

Clase B : 5 años ($ 33.670), 4 años ($ 27.750), 3 años (20.350), 2 años ($ 14.800) y 1 año ($ 7.400)

Clase C : 2 años ($ 14.800) y 1 año ($ 7.500)

Clase D : 2 años ($ 14.800) y 1 año ($ 7.500)

Clase E : 2 años ($ 14.800) y 1 año ($ 7.500)

Clase F : 3 años ($ 21.830), 2 años ($15.540) y 1 año ($ 7.770)

Clase G: 5 años ($ 44.400), 4 años ($ 36.260), 3 años (27.010), 2 años ($ 18.500) y 1 año ($ 8.880)

¿Cada cuánto hay que renovar la licencia de conducir?

La vigencia depende de la edad: