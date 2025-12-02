Desde 2020, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementa el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), una herramienta fundamental para mejorar la seguridad vial y reducir los siniestros de tránsito.

Este sistema asigna 20 puntos a cada persona que obtiene su licencia de conducir y estos pueden disminuir según el comportamiento al volante.

El objetivo principal del SEPC es claro: promover una conducción responsable y disminuir las muertes en accidentes viales. Esta iniciativa forma parte del segundo Plan de Seguridad Vial 2020-2023, que busca reducir en un 20% las víctimas fatales en el tránsito para el año 2023.

Para lograrlo, el Gobierno porteño colabora con organizaciones internacionales y familiares de víctimas, abordando cuatro ejes: infraestructura segura, control y legislación, educación y concienciación y compromiso ciudadano.

¿Todos los incumplimientos reducen puntos?

Algunas infracciones no afectan el puntaje, otras permiten recuperar la mitad de los puntos perdidos y hay infracciones graves que no permiten recuperar ninguno.

Por eso, es fundamental conocer el tipo de falta cometida y actuar rápido para evitar sanciones más severas.

¿Cómo recuperar puntos?

Existen dos tipos de cursos para recuperar puntos:

Cursos voluntarios: se pueden realizar una vez al año si no se llegó a cero puntos. Incluyen el curso de reeducación vial, dictado por organizaciones como Creando Conciencia y Sistemas Reid y permiten recuperar hasta 4 puntos.

Cursos por pago voluntario: Si se comete una infracción que descuenta puntos, el conductor puede pagarla y acceder a un curso online. Si aprueba el curso, se le reasigna la mitad de los puntos perdidos.

Este curso tiene una duración de 20 días desde la notificación por correo electrónico y se aprueba respondiendo correctamente 4 de 5 preguntas. Los módulos del curso varían según el tipo de infracción:

Documentación

Elementos de seguridad

Convivencia y prioridad

Factores de riesgo

Si hay varias infracciones, se deben aprobar todos los módulos correspondientes. Si se aprueba solo uno, se recuperan los puntos de ese módulo únicamente.

Licencia de conducir

¿Cómo funciona el sistema de puntos para conductores en Argentina?

Cuando un conductor obtiene la licencia en Argentina, entra en el sistema de scoring o puntos. Cada persona cuenta con 20 puntos, que se restan de forma progresiva por cada falta o infracción cometida.

Los puntos descontados afectan al conductor que aparece en el acta de infracción. Si la infracción es automática, se asigna al titular registral del vehículo.

Penalizaciones por puntos en la licencia de conducir: ¿cuáles son las sanciones?

Cuando se cometen varias faltas juntas, el descuento será de 15 puntos como máximo, a menos que la suma de infracciones resulte menor. Si se pierden puntos, se aplicarán estas penalizaciones:

La primera vez se inhabilitará el carnet por 60 días . El plazo será a la mitad para licencias profesionales. Durante este tiempo, los infractores deben realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

. El plazo será a la mitad para licencias profesionales. Durante este tiempo, los infractores deben realizar y aprobar cursos de seguridad vial. En la segunda pérdida total, la inhabilitación será por 120 días , siendo la mitad para los profesionales. También deben completar los cursos de vialidad.

, siendo la mitad para los profesionales. También deben completar los cursos de vialidad. Para la tercera pérdida de puntos, la licencia se suspenderá por 180 días y si se repite, la sanción se duplicará sucesivamente.

¿Es posible recuperar puntos para la licencia de conducir?

Existen circunstancias en las que se pueden recuperar los puntos de la licencia de conducir, como en los siguientes casos: